Svet

STIŽU NUKLEARNE PODMORNICE I FREGATE: Rusija gradi moćnu flotu budućnosti do kraja 2026.

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 07. 2026. u 16:04

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VIŠE od dvadeset brodova, uključujući nuklearnu podmornicu Perm, pridružiće se ruskoj mornarici do kraja 2026. godine, najavio je vrhovni komandant flote, admiral Aleksandar Moisejev.

СТИЖУ НУКЛЕАРНЕ ПОДМОРНИЦЕ И ФРЕГАТЕ: Русија гради моћну флоту будућности до краја 2026.

Foto: Ministry of Defence of the Russian Federation


Dan ruske mornarice obeležava se 26. jula ove godine.

-Već smo pustili u rad... dvadeset brodova, plovila i čamaca. I to je važno za nas. Do kraja godine ćemo pustiti u rad još više od dvadeset, uključujući nuklearnu podmornicu Perm. Ovo će biti značajan događaj u istoriji države i mornarice, rekao je Moisejev novinarima.

Takođe je najavio da će se krstarica sa vođenim raketama Nahimov pridružiti mornarici nakon modernizacije.

-Ispunjavamo naše planirane ciljeve za godinu i uveren sam da je to veoma važno, naglasio je vrhovni komandant mornarice.

(ria.ru)

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