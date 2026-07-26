STIŽU NUKLEARNE PODMORNICE I FREGATE: Rusija gradi moćnu flotu budućnosti do kraja 2026.
VIŠE od dvadeset brodova, uključujući nuklearnu podmornicu Perm, pridružiće se ruskoj mornarici do kraja 2026. godine, najavio je vrhovni komandant flote, admiral Aleksandar Moisejev.
-Već smo pustili u rad... dvadeset brodova, plovila i čamaca. I to je važno za nas. Do kraja godine ćemo pustiti u rad još više od dvadeset, uključujući nuklearnu podmornicu Perm. Ovo će biti značajan događaj u istoriji države i mornarice, rekao je Moisejev novinarima.
Takođe je najavio da će se krstarica sa vođenim raketama Nahimov pridružiti mornarici nakon modernizacije.
-Ispunjavamo naše planirane ciljeve za godinu i uveren sam da je to veoma važno, naglasio je vrhovni komandant mornarice.
(ria.ru)
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