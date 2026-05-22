ZAPAD stvara sveevropsku grupu za napad na Rusiju i to ne samo uz pomoć hibridnih metoda, nego razmišljaju i o fizičkom napadu, rekao je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov, Pool

- Sada pod tim istim zastavama nacizma, revanšizma stvara se sveevropska grupa za napad na Rusiju i to ne samo hibridnim metodama, nego razmišljaju i o fizičkom napadu. A na čelo te grupe je postavljen ne Adolf Hiler (njega jednostavno nema) već Vladimir Zelenski sa svojim nacističkim parolama - rekao je Lavrov za za internet izdanje lista „Dečja redakcija“.

Konačno rešenje za ukrajinsku krizu biće plod kompromisa

Kako je rekao, u Moskvi shvataju da će konačno rešenje za ukrajinsku krizu biti plod kompromisa.

- Predsednik Vladimir Putin je nedavno rekao, komentarišući naše pregovore sa Amerikancima o ukrajinskoj krizi, da mi imamo principijelni stav i da ćemo ciljeve ostvariti ili pregovorima ili kroz SVO. Ali, mi shvatamo da će konačno rešenje biti plod kompromisa, kao i svako drugo pitanje koje se na ovaj ili onaj način tiče više država - rekao je ruski ministar.

Prema njegovim rečima, Moskva smatra da su ruski interesi, za koje se Rusija zalaže na međunarodnoj sceni, zakoniti i u skladu sa Poveljom UN.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO