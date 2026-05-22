IRAN POSLAO JEZIVU PORUKU: Bela kuća se preračunala
IRANSKI Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) izdao je saopštenje u kojem je neprijateljima poručio da treba ozbiljno da shvate pretnje Irana.
Nakon neuspešnih napada 13. juna i 23. marta, kao i sloma opsade 13. aprila, pretpostavke Bele kuće o lakim i brzim operacijama protiv Irana pokazale su se pogrešnim, saopštila je Obaveštajna organizacija Korpusa islamske revolucionarne garde, prenosi Tasnim.
IRGC je naveo da je zaključak američkih obaveštajnih agencija da im "protok vremena ne ide u prilog i, da bi izbegli višeslojnu nezgodu, treba ozbiljno shvatiti inicijativu i pretnju Irana".
(Sputnjik)
