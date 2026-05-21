"TO JE NEOPHODNO" Merc predložio liderima EU da Ukrajina dobije status pridruženog člana
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc predložio je, u pismu koje je uputio liderima Evropske unije, da se Ukrajini da status "pridruženog člana", kao privremeni korak ka članstvu u EU.
U pismu, u koje je Rojters imao uvid, Merc je naveo da bi to moglo da pomogne da se postigne sporazum o okončanju rata sa Rusijom.
Merc je naveo da bi status "pridruženog člana" omogućio ukrajinskim zvaničnicima da učestvuju na samitima EU i na ministarskim sastancima, ali ne i da glasaju na njima.
Nemački lider je takođe predložio da članice EU preuzmu "političku obavezu" da primene klauzulu bloka o uzajamnoj pomoći na Ukrajinu, "kako bi se stvorila značajna garancija bezbednosti".
- Moj predlog odražava posebnu situaciju Ukrajine, zemlje u ratu. Pomoći će u olakšavanju tekućih mirovnih pregovora kao dela dogovorenog mirovnog rešenja - rekao je Merc u pismu.
Dodao je da je to "neophodno ne samo za bezbednost Ukrajine već i za bezbednost celog kontinenta".
Merc je dodao da njegov predlog za Ukrajinu neće uticati na druge zemlje kandidate za pridruživanje EU, i predložio je bloku da "razmotri inovativna rešenja" za one koji već dugo rade na pridruživanju EU.
Dodao je da o tome planira razgovara sa kolegama, drugim evropskim liderima.
- Moj cilj bi bio da uskoro postignem sporazum i da osnujem posebnu radnu grupu koja će razraditi detalje - zaključio je Merc.
Ukrajina je podnela zahtev za članstvo u EU u februaru 2022. godine, a status zvaničnog kandidata dobila je u junu iste godine.
(Tanjug)
