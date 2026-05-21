Svet

"TO JE NEOPHODNO" Merc predložio liderima EU da Ukrajina dobije status pridruženog člana

В. Н.

21. 05. 2026. u 09:41

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc predložio je, u pismu koje je uputio liderima Evropske unije, da se Ukrajini da status "pridruženog člana", kao privremeni korak ka članstvu u EU.

ТО ЈЕ НЕОПХОДНО Мерц предложио лидерима ЕУ да Украјина добије статус придруженог члана

foto: dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia

U pismu, u koje je Rojters imao uvid, Merc je naveo da bi to moglo da pomogne da se postigne sporazum o okončanju rata sa Rusijom.

Merc je naveo da bi status "pridruženog člana" omogućio ukrajinskim zvaničnicima da učestvuju na samitima EU i na ministarskim sastancima, ali ne i da glasaju na njima. 

Nemački lider je takođe predložio da članice EU preuzmu "političku obavezu" da primene klauzulu bloka o uzajamnoj pomoći na Ukrajinu, "kako bi se stvorila značajna garancija bezbednosti".    

- Moj predlog odražava posebnu situaciju Ukrajine, zemlje u ratu. Pomoći će u olakšavanju tekućih mirovnih pregovora kao dela dogovorenog mirovnog rešenja - rekao je Merc u pismu.

Dodao je da je to "neophodno ne samo za bezbednost Ukrajine već i za bezbednost celog kontinenta".

Merc je dodao da njegov predlog za Ukrajinu neće uticati na druge zemlje kandidate za pridruživanje EU, i predložio je bloku da "razmotri inovativna rešenja" za one koji već dugo rade na pridruživanju EU.

Dodao je da o tome planira razgovara sa kolegama, drugim evropskim liderima.

- Moj cilj bi bio da uskoro postignem sporazum i da osnujem posebnu radnu grupu koja će razraditi detalje - zaključio je Merc.

Ukrajina je podnela zahtev za članstvo u EU u februaru 2022. godine, a status zvaničnog kandidata dobila je u junu iste godine.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

JASNA PORUKA VAŠINGTONU: Šta se krije iza Putinove posete Kini
Svet

0 0

JASNA PORUKA VAŠINGTONU: Šta se krije iza Putinove posete Kini

POSETA ruskog predsednika Vladimira Putina Kini odmah posle boravka američkog predsednika Donalda Trampa u Pekingu izazvala je veliku pažnju svetske javnosti, a britanski list Gardijan ocenjuje da tajming susreta nije nimalo slučajan i da predstavlja jasnu geopolitičku poruku Vašingtonu.

21. 05. 2026. u 07:26

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Ovo su se upravo dogovorili Vladimir Putin i Si Đinping posle otvorene pretnje napada na teritoriju Rusije

ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Ovo su se upravo dogovorili Vladimir Putin i Si Đinping posle otvorene pretnje napada na teritoriju Rusije