UKRAJINA PRE IRANA: Tramp poručio da je kucnuo čas za Putina i Zelenskog

Američki i ukrajinski predsednici Donald Tramp razgovarali su juče u Evijanu na samitu G7, gde je tema Ukrajine tokom prepodneva bila glavna geopolitička tema, dok su se Iranom učesnici bavili kasnije tokom dana.

Foto: Goran Čvorović

– Imao sam dobar sastanak, kao i sa predsednikom Putinom u nedelju. Mislim da možda možemo nešto da postignemo. Rusija bi trebalo da zaključi sporazum. Izgubila je ogroman broj ljudi, kao i Ukrajina – izjavio je Tramp, obećavajući da će se ponovo sastati sa Zelenskim na marginama samita.

Ostali učesnici skupa G7 pokušavali su da naprave pritisak na američkog predsednika da pruži veću podršku Ukrajini, što bi trebalo automatski da uslovi dodatni pritisak i na Rusiju od strane Vašingtona, ali Tramp nije poslao signale da bi mogao da bude "osetljiv" na takve poruke.

Po dolasku u Evijan, Zelenski je imao specijalan tretman od strane domaćina. Emanuel Makron ga je dočekao u vrtu hotela Rojal na obali Ženevskog jezera, gde se samit održava od ponedeljka uveče. Dvojica lidera razmenili su srdačan zagrljaj i zajedno se uputili ka glavnom ulazu hotela, gde su pozirali pred novinarima uz rukovanje, ne dajući nikakve izjave prisutnim medijima.

Zatim su otišli na bilateralni sastanak, pre nego što su se pridružili ostalim liderima kako bi razgovarali o mogućnostima ponovnog pokretanja pregovora sa Rusijom s ciljem okončanja sukoba u Ukrajini. Ukrajinski predsednik je, inače, saopštio da je predložio sastanak sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom tokom samita G7 u Francuskoj, ali da Rusija, kako je rekao, "nije spremna" za pregovore.