BRUKA I SRAMOTA NA SVETSKOM PRVENSTVU: Zbog ovoga je odmah "popio" otkaz
Turska državna televizija TRT uklonila je sportskog komentatora Murata Ekrema Čimena iz tima koji prati Svetsko prvenstvo 2026. godine nakon velikog kiksa tokom prenosa utakmice Irana i Novog Zelanda.
Incident se dogodio već na samom početku meča, kada je iskusni komentator pomešao dve reprezentacije i nekoliko minuta pogrešno opisivao dešavanja na terenu.
Napadi Irana predstavljani su kao akcije Novog Zelanda, dok su prilike Novozelanđana pripisivane iranskoj selekciji, što je izazvalo konfuziju među gledaocima.
Greška je ispravljena tek kada se u televizijskom kadru pojavio iranski napadač Mehdi Taremi, nakon čega je komentator uspeo da identifikuje ekipe i vrati prenos u normalan tok.
Međutim, reakcije javnosti bile su brze i veoma negativne.
TRT se ubrzo oglasio zvaničnim saopštenjem u kojem se izvinio gledaocima i ocenio da je propust "neprihvatljiv prema standardima TRT-a".
"Ovakva greška nije u skladu sa iskustvom i kvalitetom koji TRT Spor gradi decenijama", navodi se u saopštenju.
Televizija je dodala da su odmah pokrenuti disciplinski i interni postupci, kao i da je Čimen povučen iz komentatorskog tima koji prati Mundijal u Sjedinjenim Američkim Državama.
Posebno je naglašeno da se radi o komentatoru sa više od 30 godina iskustva u sportskom novinarstvu, zbog čega je greška ocenjena kao još ozbiljnija.
TRT je poručio da neće tolerisati propuste koji narušavaju profesionalne standarde tokom velikih domaćih i međunarodnih sportskih događaja.
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