LEO MESI ODUŠEVIO PLANETU: Postigao "golčinu" protiv Zidanovog sina i to na dan kad je "razbio" SCG
Lionel Mesi ne staje, danas je njegov jubilej, a on se potrudio da ga maksimalno ulepša.
Sjajan gol postigao je na Svetskom prvenstvu kapiten Argentine. On je u 17. minutu upisao 118. gol na svom 200. meču u karijeri. Pritom, bio je to njegov 14. gol na Mundijalima.
Nakon što mu je u petom minutu poništen gol, u 17. je dobio previše prostora dok se približavao golu i zategao loptu.
Sin Zinedina Zidana, Luka Zidan nije uspeo to da zaustavi i na predivan način je lopta završila u mreži.
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