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"LJUDI, ONO ŠTO SAM VIDEO": Bivši kapiten Zvezde ostao bez reči zbog "čuda od deteta"

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17. 06. 2026. u 00:33

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Veljko Milosavljević je obeležio boravak na Marakani transferom u Bornmut vrednom čak 15.000.000 evra. Bio je to najskuplji odlazak iz Zvezde tokom celog njenog postojanja.

ЉУДИ, ОНО ШТО САМ ВИДЕО: Бивши капитен Звезде остао без речи због чуда од детета

FOTO: FK Crvena zvezda

Crveno-bela javnost zna da je korak između omladinskog pogona i prvog tima često ekipa Grafičara, koja praktikuje rad sa mladim igračima i polazna je tačka talentima koji žele da se ostvare u dresu Crvene zvezde.

Jedan od njih je bio i Veljko Milosavljević, a to je otkrio, za sajt Prve lige Srbije, sportski direktor Grafičara - Dušan Anđelković, bivši kapiten Crvene zvezde.

- Milosavljević je igrao protiv Smedereva, namestio je gol Sremčeviću, tu utakmicu sam rekao „ljudi, ovo što sam danas video je neverovatno“. Njegov karakter, duel, skok, tehnika, na kraju centrira za gol, negde prepoznaš u njemu kvalitet. To je samo jedan deo, dali su mu šansu, sve je posle ostala istorija i taj transfer u Premijer ligu - rekao je Anđelković za sajt Prve lige Srbije.

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