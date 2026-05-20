MAĐAR BI DA PROŠIRI SARADNJU I SA SRBIJOM: Evo o čemu se radi
MAĐARSKI premijer Peter Mađar izjavio je danas da je važno proširiti saradnju Višegradske grupe sa zemljama Zapadnog Balkana, kao i sa drugim partnerima u centralnoj Evropi, ocenivši da je snažna centralna Evropa preduslov za jaku Evropu.
On je, nakon razgovora s poljskim premijerom Donaldom Tuskom u Varšavi, ocenio da je "srce Evrope sada u centralnoj Evropi" i da je potrebno raditi na očuvanju njene snage i uticaja.
Mađar je, kako prenosi MTI, rekao da Mađarska želi da sarađuje sa Poljskom, Slovačkom i Češkom na obnovi uticaja i značaja Višegradske grupe (V4) u Evropi.
- Važno je da se radi na proširenju saradnje V4, bilo prema našim skandinavskim prijateljima, ili Austriji, Hrvatskoj, Sloveniji, Rumuniji, kao i državama Zapadnog Balkana koje nisu članice Evropske unije - rekao je Mađar.
Govoreći o razgovorima sa Tuskom, Mađar je rekao da snažna Evropa zahteva "jake, konkurentne i samouverene, ali skromne države članice", dodajući da je cilj otvaranje "novog poglavlja u hiljadugodišnjem mađarsko-poljskom prijateljstvu".
On je naveo da su tokom razgovora razmatrana pitanja evropske i energetske bezbednosti, uz ocenu da postoji prostor za bližu saradnju dve zemlje u tim oblastima. Odgovarajući na pitanje o ratu u Ukrajini, Mađar je rekao da je "Ukrajina žrtva rata" i da ima pravo da štiti svoj suverenitet i teritorijalni integritet svim raspoloživim sredstvima.
On je dodao da je, zbog velikog broja žrtava na obe strane, prioritet postizanje dužeg prekida vatre i trajnog mira uz međunarodne garancije.
Mađar je rekao i da bi okončanje rata bilo u interesu mađarske manjine u Ukrajini, dodajući da nova mađarska vlada vidi priliku za otvaranje novog poglavlja u odnosima Budimpešte i Kijeva.
Prema njegovim rečima, već su počeli ekspertski razgovori o pravima mađarske manjine u Ukrajini, uključujući pravo na upotrebu maternjeg jezika i očuvanje kulture, a izrazio je nadu da će se početkom juna sastati sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Berehovu.
Govoreći o Poljskoj, Mađar je ocenio da je ta zemlja postala ključni regionalni centar Evropske unije u oblasti odbrane, poljoprivrede, prehrambene industrije i infrastrukture.
(Tanjug)
