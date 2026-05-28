NEĆE MOĆI: I Hrvati rekli "ne" Zelenskom

HRVATSKI premijer Andrej Plenković odbacio je pojednostavljenu proceduru pristupanja Ukrajine EU, ističući da sve zemlje kandidati moraju ispuniti iste uslove.

- Ako napustimo koncept individualnih zasluga za svaku zemlju i ako budu postojale prečice u procedurama - ne može postojati kratak put za jedne, a dug za druge - rekao je Plenković novinarima.

On je naveo da će o ovom pitanju biti reči na sastanku Evropskog saveta u junu, prenela je RIA.

List "Euraktiv" objavio je juče, pozivajući se na evropskog zvaničnika, da se Brisel nada pokretanju direktnih pregovora o članstvu sa Ukrajinom pre narednog samita Evropskog saveta, zakazanog za 18. i 19. jun.

