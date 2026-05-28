uživoVUČIĆ U KINI: Predsednik obišao Muzej u Šangaju; U toku sastanci sa predstavnicima važnih kompanija (FOTO/VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić koji od 24. maja boravi u zvaničnoj poseti Kini, a na poziv kineskog predsednika Si Đipinga, nastavlja diplomatske aktivnosti u Šangaju.
Predsednik nastavio sastanke sa kompanijama
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Šangaju, nastavljajući posetu Kini, sa predstavnicima kompanije China North Industries Corporation ( NORINCO). Potom je razgovarao i sa predstavnicima kineske korporacije za elektronske tehnologije (CETC).
Sastanku prisustvuju i ministar finansija Siniša Mali i ministar odbrane Bratislav Gašić.
CETC je državna kompanija specijalizovana za oblast odbrambene elektronike i informacionih tehnologija sa preko 240.000 zaposlenih. Nastala je od Ministarstva informacione industrije kineske vlade, koje je kasnije 2002. godine organizovano kao CETC grupa.
Sa iskusnim istraživačkim institutima i visokotehnološkim firmama u Kini, CETC je dobavljač kompletnih rešenja koji je sposoban da ponudi razne vrste elektronskih proizvoda i informacionih tehnologija, kao i sistematsku postprodajnu podršku kupcima širom sveta.
CETC ima 47 nacionalnih istraživačkih instituta, 48 ključnih državnih laboratorija, 20 kompanija koje su kotirane na berzi i više od 700 preduzeĆa.
Predsednik se oglasio posle sastanka sa Ćiningom
- Zahvalio sam svom domaćinu, visokom funkcioneru KPK Čen Điningu, na veličanstvenom dočeku u Šangaju. Počastvovan sam što imam priliku da naučim mnogo o istoriji i napretku Narodne Republike Kine, impresioniran rezultatima koje su postigli - napisao je predsednik imeđu ostalog.
Vučić sa Čen Điningom
Predsednik Vučić sreo se sa članom 20. Političkog biroa Komunističke partije Kine i sekretarom Komiteta KPK grada Šangaja Čen Điningom.
Vučić obišao Muzej
Predsednik Vučić obišao je Muzej i Memorijalnu dvoranu u Šangaju.
U Muzeju se nalazi i fotografija na kojoj je predsednik Vučić, a na kojoj se nalaze svetski lideri koji su učestvovali na forumu "Pojas i put".
Vučić je uporedio jednu fotografiju Šangaja pre 36 godina i kako izgleda danas.
- Pogledajte, bukvalno neverovatno! Kao da gledate Beograd na vodi. Pre 36 godina ništa, a danas jedan od najboljih gradova na svetu - rekao je on.
Šef naše države danas je posetu počeo sastancima sa kineskim kompanijama, a kako bi pregovarao o novim investicijama za Srbiju.
Podsetimo, predsednik Vučić je juče potpisao ugovore sa čak 14 kompanija a što znači dolazak investicija od 953 miliona evra u Srbiju.
- Hvala i svima koji su do sada ulagali novac u našu zemlju, u sve različite delove Srbije. Mogu da se raduju i Novi Sad i Niš i Zrenjanin i Loznica i Šabac, ali i drugi gradovi širom Srbije. Naše je da učimo i da radimo, a trudimo se da naše investitore ne razočaramo i da pomognemo u svemu što možemo. Želim još jednom da zahtevam predsedniku Siju na svemu što je radio za nas, a mi ćemo znati da se vratimo - rekao je juče predsednik Vučić.
