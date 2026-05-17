DRAMA NA NEBU: Podignuti borbeni avioni, vojska pojačala nadzor
FINSKI borbeni avioni nadletali su jutros jugoistočne delove Finske nakon što su vlasti Letonije upozorile na moguće prisustvo bespilotne letelice u svom vazdušnom prostoru, saopštile su Oružane snage Finske.
Finski javni servis Ile preneo je da je vojska pojačala nadzor tog područja.
Letonske vlasti jutros su izdale javno upozorenje zbog mogućeg prisustva drona u vazdušnom prostoru zemlje, a kasnije je vojska Letonije potvrdila da je jedna bespilotna letelica ušla i potom napustila vazdušni prostor te države.
Finske vlasti reagovale su i u petak ujutru na obaveštajne informacije da se naoružani dronovi kreću prema regionu Usima, zbog čega je izdato javno upozorenje. Uzbuna je povučena oko tri sata kasnije, pošto nisu otkrivene letelice koje bi predstavljale pretnju.
Finski borbeni avioni planirani su i danas za prelete tokom ceremonije povodom Dana sećanja u Tampereu i Kuopiju, koji se obeležava svakog trećeg vikenda u maju, a posvećen je svim Fincima koji su izgubili živote u ratovima i mirovnim misijama.
