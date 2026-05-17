Svet

DRAMA NA NEBU: Podignuti borbeni avioni, vojska pojačala nadzor

Танјуг

17. 05. 2026. u 12:10

FINSKI borbeni avioni nadletali su jutros jugoistočne delove Finske nakon što su vlasti Letonije upozorile na moguće prisustvo bespilotne letelice u svom vazdušnom prostoru, saopštile su Oružane snage Finske.

ДРАМА НА НЕБУ: Подигнути борбени авиони, војска појачала надзор

Foto: Printskrin/Jutjub/mvflights

Finski javni servis Ile preneo je da je vojska pojačala nadzor tog područja.

Letonske vlasti jutros su izdale javno upozorenje zbog mogućeg prisustva drona u vazdušnom prostoru zemlje, a kasnije je vojska Letonije potvrdila da je jedna bespilotna letelica ušla i potom napustila vazdušni prostor te države.

Finske vlasti reagovale su i u petak ujutru na obaveštajne informacije da se naoružani dronovi kreću prema regionu Usima, zbog čega je izdato javno upozorenje. Uzbuna je povučena oko tri sata kasnije, pošto nisu otkrivene letelice koje bi predstavljale pretnju.

Finski borbeni avioni planirani su i danas za prelete tokom ceremonije povodom Dana sećanja u Tampereu i Kuopiju, koji se obeležava svakog trećeg vikenda u maju, a posvećen je svim Fincima koji su izgubili živote u ratovima i mirovnim misijama.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PUT CRVENE ZVEZDE DO LIGE ŠAMPIONA: Poznati su svi mogući rivali u kvalifikacijama za najelitnije evropsko takmičenje (FOTO)

PUT CRVENE ZVEZDE DO LIGE ŠAMPIONA: Poznati su svi mogući rivali u kvalifikacijama za najelitnije evropsko takmičenje (FOTO)