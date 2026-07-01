A NAKON ŠAMARA NA MUNDIJALU! Jirgen Klop novi selektor Nemačke

Jirgen Klop bi mogao uskoro da postane selektor Nemačke.

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Kako prenosi Skaj sport, Panceri će se vrlo verovatno rastati sa Julijanom Nagelsmanom, jer nema više toliku podršku kao kada je došao na svoju funkciju.

Njegov ugovor važi do 2028. godine i Evropskog prvenstva, a perspektivni stručnjak je odbio mogućnost da podnese ostavku.

Najavljena je velika analiza u Fudbalskom savezu Nemačke oko neupeha na Mundijala, a do kraja nedelje bi trebalo da se zna sudbina Nagelsmana.

U kontekstu potencijalnih promena na klupi, situaciju značajno olakšava činjenica da je Jirgen Klop otvoren za preuzimanje selektorske funkcije.

Prema pouzdanim izvorima, trofejni nemački stručnjak spreman je da prihvati posao i vodi nacionalni tim, pod uslovom da mu Fudbalski savez Nemačke uputi zvaničan poziv.