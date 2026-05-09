DRAMA NA PACIFIKU: Vojska SAD napala brod, tvrde da ima mrtvih
AMERIČKA vojska saopštila je da je u napadu koji je u petak izvela na brod u istočnom Pacifiku ubijeno dvoje ljudi, dok je jedna osoba preživela, navodeći da je plovilo bilo pod upravom "označenih terorističkih organizacija".
Južna komanda SAD je navela da je pogođeni brod bio pod upravom "označenih terorističkih organizacija" i da se kretao poznatim rutama za trgovinu drogom, ali nije identifikovala organizacije niti pružila dodatne dokaze za svoje tvrdnje, javlja Rojters.
Komanda je saopštila da je američka Obalska straža obaveštena o operacijama potrage i spasavanja, dok je, prema navodima lista Njujork tajms, koji se poziva na američkog zvaničnika, meksička mornarica zadužena za potragu za preživelima.
Rojters navodi da je u pitanju najnoviji u nizu udara koje organizacije za ljudska prava nazivaju "vansudskim ubistvima", a Vašington opisuje kao operacije protiv "narko-terorista".
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
HITNO SE OGLASILA MOSKVA: Trodnevno primirje uspostavljeno na inicijativu Trampa
08. 05. 2026. u 21:16
TRAMP DIGAO AMERIKU NA NOGE: Naložiću objavljivanje informacija o vanzemaljcima
08. 05. 2026. u 15:27
NA POMOLU DOGOVOR IZMEĐU EU I SAD: Smanjuju carine?
08. 05. 2026. u 10:01
RUSIJA PONOVO BRUJI O IZJAVI VUČIĆA: Reči predsednika o sankcijama udarna vest u ruskim medijima
RUSKA agencija TASS prenosi kao udarnu vest izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je rekao sinoć da bi, ukoliko bi odlučio da uvede sankcije Rusiji, „izdao dušu naroda“.
06. 05. 2026. u 11:22
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
ŠOK NA NAJLON PIJACI: Srbin kupio stare stolice, vrede pravo bogatstvo (VIDEO)
NA prvi pogled, činile su se kao još jedan komad starog nameštaja, ali je iskusno oko prepoznalo o čemu je reč.
07. 05. 2026. u 10:25
Komentari (0)