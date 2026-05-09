Svet

DRAMA NA PACIFIKU: Vojska SAD napala brod, tvrde da ima mrtvih

Танјуг

09. 05. 2026. u 07:56

AMERIČKA vojska saopštila je da je u napadu koji je u petak izvela na brod u istočnom Pacifiku ubijeno dvoje ljudi, dok je jedna osoba preživela, navodeći da je plovilo bilo pod upravom "označenih terorističkih organizacija".

Foto: Printskrin/Jutjub/ Fluctus

Južna komanda SAD je navela da je pogođeni brod bio pod upravom "označenih terorističkih organizacija" i da se kretao poznatim rutama za trgovinu drogom, ali nije identifikovala organizacije niti pružila dodatne dokaze za svoje tvrdnje, javlja Rojters.

Komanda je saopštila da je američka Obalska straža obaveštena o operacijama potrage i spasavanja, dok je, prema navodima lista Njujork tajms, koji se poziva na američkog zvaničnika, meksička mornarica zadužena za potragu za preživelima.

Rojters navodi da je u pitanju najnoviji u nizu udara koje organizacije za ljudska prava nazivaju "vansudskim ubistvima", a Vašington opisuje kao operacije protiv "narko-terorista".

ŠOK: EU želi pregovore sa Rusijom

ZEMLjE Evropske unije održaće prve razgovore o mogućnosti pregovora sa Rusijom tokom neformalnog sastanka šefova diplomatija EU na Kipru koji će biti održan 27. i 28. maja, piše danas TASS, pozivajući se na diplomatski izvor u Briselu.

08. 05. 2026. u 23:47

