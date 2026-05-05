Pala vlada: Politički zemljotres trese komšiluk

PARLAMENT Rumunije izglasao je danas nepoverenje proevropskoj vladi koju predvodi Ilija Boložan, na inicijativu poslanika Socijaldemokratske partije (PSD), Alijanse za ujedinjenje Rumuna (AUR) i PACE - Prvo Rumunija (PEACE - Romania First), javljaju rumunski mediji.

Foto: AP Photo/Vadim Ghirda

Za predlog je glasao ukupno 281 poslanik, četiri poslanika su bila protiv, dok su tri glasa bila nevažeća, prenosi Ađerpres.

Predlog o izglasavanju nepoverenja Vladi Rumunije, pod nazivom "STOP Boložanovom planu za uništavanje ekonomije, osiromašenje stanovništva i nezakonitu prodaju državne imovine", potpisalo je 254 poslanika, nakon čega je izglasavanjem nepoverenja vlada pala.

Boložan je odmah nakon izglasavanja nepoverenja napustio zgradu parlamenta.

(Blic)

