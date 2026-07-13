"ONI NAS RAZUMEJU, HVALA IM NA TOME": Zelenski se hvata "za slamku", sve nade polaže u ovaj sastanak
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski pozdravio je danas angažovanje Francuske kako bi se postigao sigurni i trajni mir, istakavši da Francuzi razumeju Ukrajinu.
U intervjuu za francusku televiziju BFM pre leta za Francusku, gde će se danas održati novi sastanak Koalicije voljnih radi jačanja političke, finansijske i vojne podrške Ukrajini, kome će prisustvovati, Zelenski je rekao da ljudi shvate da je rat tek kada se ratna dejstva približe na 50 kilometara od njihovih granica.
- Ljudi to ne mogu da shvate. Morate to da im objasnite. Oni shvate da je rat tek kada bude na 50 kilometara od njihovih granica. Zato zahvaljujem Francuzima, koji razumeju Ukrajinu - rekao je Zelenski u intervjuu za francusku televiziju BFM.
Predsednik Ukrajine je pohvalio posvećenost Francuske podršci Ukrajini u postizanju trajnog mira.
- Ali nije to samo Francuska, već ceo svet. Ako rat nije u vašoj zemlji, na vašem tlu, u vašem domu, ne možete ga osetiti. S jedne strane, to je dobro. Ali ne možete osetiti niti spoznati pravu cenu mira. Zato ne možete znati šta on znači. To je samo običan život koji možete izgubiti u jednom danu - dodao je on.
Kako je naglasio, zato treba vrednovati siguran mir. Danas se u glavnom gradu Francuske najmanje 25 šefova država i vlada sastaje u Domu invalida kako bi pojačali svoju političku, finansijsku i vojnu podršku Kijevu, dan uoči parade povodom nacionalnog praznika Francuske, 14. jula.
- Parada, ova ideja da nas pozovu, da okupe Koaliciju voljnih, sve je to veoma dobar signal - zaključio je Zelenski. Delegacije NATO i Evropske unije takođe će biti prisutne na Jelisejskim poljima, uz učešće 35 zemalja i organizacija, napominje BFM.
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