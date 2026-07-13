GORI BLISKI ISTOK, ODJEKUJU EKSPLOZIJE: SAD i Iran se ne štede, na svaki napad sledi još brutalnija odmazda (VIDEO)

SITUACIJA na Bliskom istoku ponovo je eskalirala. Iranske snage i vojska SAD ponovo razmenjuju vatru na nekoliko frontova.

Foto: Tanjug/AP Photo/Leo Correa

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je izveo uspešne napade na skladišta goriva i municije u jordanskoj vazduhoplovnoj bazi Princ Hasan, kao i na američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu.

U saopštenju se navodi da su ciljevi u Jordanu bili pogođeni preciznim raketnim udarima u okviru operacije odmazde protiv američke vojne infrastrukture u regionu, prenosi iranska državna televizije PressTV.

🇧🇭🇮🇷 SATELLITE IMAGES CONFIRM DAMAGE to a warehouse inside the U.S. 5th Fleet support area in Bahrain!



Direct hit on American logistics in one of their most critical naval hubs in the Gulf. This is escalating fast.#Bahrain #Iran #USNavy #5thFleet #Gulf #MiddleEast #BreakingNews… — TheRoverReport (@TheRoverReport1) July 13, 2026

Odeljenje za odnose s javnošću IRGC potvrdilo je jutros da su njihove vazduhoplovne snage pogodile ključne ciljeve u američkoj bazi koja služi kao kritično središte za američke snage.

Iranska državna novinska agencija Tasnim prenela je da su snage IRGC uništile u Bahreinu američki komandni vojni centar za kontrolu operacija bespilotnim letelicama.

- Američki režim, koji je od svog osnivanja proveo malo vremena bez rata i vojnog zla, nije naučio lekciju iz svojih nedavnih poraza u suočavanju sa ratnicima islama i nastavlja svoju agresiju. Ratnici IRGC uništili su važne centre za popravku i održavanje helikoptera, hangar za avione P-8 za elektronsko ratovanje i centar za komandovanje i kontrolu bespilotnih letelica američke vojske u američkoj bazi u Šeik Isi u Bahreinu. Operacija odmazde se nastavlja - navodi se u saopštenju.

Direkte Treffer in Kuwait. pic.twitter.com/aDDbCLgQJ6 — Ali Baba (@real_AlirezaZa) July 13, 2026

Zvuk eksplozija potresao je i Kuvajt, a mete su bile dve američke baze, preneli su iranski mediji.

Operacija je rezultirala požarima koji su besneli kroz skladišta goriva i objekte za municiju, nanoseći značajan udarac američkim logističkim sposobnostima i operativnoj spremnosti u Zapadnoj Aziji.

- U trećoj fazi operacije odmazde i odgovora na agresiju arogantnog i agresivnog američkog režima, potpuno su uništeni rezervoari za gorivo i sistem protivvazdušne odbrane Patriot u američkoj bazi u Ali Salemu, kao i strateški radarski sistem u bazi Ahmed Al-Džaber - navodi se u saopštenju IRGC.

Oružane snage SAD izvele novi talas napada na Iran, pogodile desetine ciljeva

Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) saopštila je danas da je završila novi talas udara na Iran.

- Američka Centralna komanda završila je 12. jula novi talas ofanzivnih udara na Iran, pogodivši desetine ciljeva na više lokacija preciznom municijom kako bi oslabila sposobnost Irana da nastavi napade na međunarodni brodski saobraćaj koji prolazi kroz Ormuski moreuz - saopštila je Komanda u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako je navedeno, snage CENTCOM-a su prvi put napale iranske vojne sisteme protivvazdušne odbrane, obalske radarske lokacije, raketne i bespilotne kapacitete i male čamce koristeći američke borbene avione, mornaričke brodove, jednosmerne dronove za napad i jednosmerne morske dronove za napad.

- Ormuski moreuz je vitalni pomorski koridor za globalnu trgovinu. Iran ga ne kontroliše - ocenila je Komanda.

CENTCOM je dodao i da su američke snage raspoređene i spremne da obezbede da sloboda plovidbe ostane dostupna komercijalnom brodarstvu "uprkos kontinuiranoj neopravdanoj agresiji, uznemiravanju, pretnjama i proizvoljnim deklaracijama Irana".

Komanda je kasno sinoć, u odvojenom saopštenju, objavila da je vrhovni komandant snaga SAD naredio izvođenje udara kako bi iranske snage bile pozvane na odgovornost.

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