SPREČEN NAPAD KIJEVA NA VOJNE AERODROME: Oglasila se Ruska federalna služba bezbednosti (VIDEO)

RUSKA federalna služba bezbednosti (FSB) saopštila je danas da je sprečila napad Kijeva velikih razmera korišćenjem dronova na ruske vojne aerodrome "Ukrajinka" u Amurskoj oblasti i "Šagol" u Čeljabinskoj oblasti.

Foto: Russian Federal Security Service / Zuma Press / Profimedia

- Pokušaj napada je sprečen zahvaljujući prethodnim informacijama koje je dobila ruska Federalna služba bezbednosti - navodi FSB, prenosi agencija RIA Novosti.

Ta služba je ranije saopštila da je sprečila "pokušaj ukrajinskih obaveštajnih agencija, uz direktno učešće zapadnih operatera, da izvrše niz sabotažnih i terorističkih napada, bez presedana po obimu i pretnji, koristeći dronove protiv objekata ruske vojne infrastrukture, vodećeg preduzeća vojnoindustrijskog kompleksa i osoblja ruskog Ministarstva odbrane".

- Kao rezultat preduzetih mera, Federalna služba bezbednosti je dobila prethodne informacije o raspoređivanju dronova opremljenih bojevim glavama i mobilnim zemaljskim kontrolnim stanicama u kontejnerima na bespilotnim letelicama i balonima avionskog tipa od strane ukrajinskih specijalnih službi u Brjansku oblast radi pripreme za velike terorističke napade na vojnim aerodromima u Amurskoj i Čeljabinskoj oblasti - navodi se u saopštenju.

FSB je precizirala da je reč o aerodromima "Ukrajinka" u Amurskoj oblasti i "Šagol" u Čeljabinskoj oblasti.

(Tanjug)