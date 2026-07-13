SPREČEN NAPAD KIJEVA NA VOJNE AERODROME: Oglasila se Ruska federalna služba bezbednosti (VIDEO)
RUSKA federalna služba bezbednosti (FSB) saopštila je danas da je sprečila napad Kijeva velikih razmera korišćenjem dronova na ruske vojne aerodrome "Ukrajinka" u Amurskoj oblasti i "Šagol" u Čeljabinskoj oblasti.
- Pokušaj napada je sprečen zahvaljujući prethodnim informacijama koje je dobila ruska Federalna služba bezbednosti - navodi FSB, prenosi agencija RIA Novosti.
Ta služba je ranije saopštila da je sprečila "pokušaj ukrajinskih obaveštajnih agencija, uz direktno učešće zapadnih operatera, da izvrše niz sabotažnih i terorističkih napada, bez presedana po obimu i pretnji, koristeći dronove protiv objekata ruske vojne infrastrukture, vodećeg preduzeća vojnoindustrijskog kompleksa i osoblja ruskog Ministarstva odbrane".
- Kao rezultat preduzetih mera, Federalna služba bezbednosti je dobila prethodne informacije o raspoređivanju dronova opremljenih bojevim glavama i mobilnim zemaljskim kontrolnim stanicama u kontejnerima na bespilotnim letelicama i balonima avionskog tipa od strane ukrajinskih specijalnih službi u Brjansku oblast radi pripreme za velike terorističke napade na vojnim aerodromima u Amurskoj i Čeljabinskoj oblasti - navodi se u saopštenju.
FSB je precizirala da je reč o aerodromima "Ukrajinka" u Amurskoj oblasti i "Šagol" u Čeljabinskoj oblasti.
(Tanjug)
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