Ovo je istina o Novaku Đokoviću! Goran Ivanišević otkrio najveću tajnu svetskog tenisa
Legendarni hrvatski teniser Goran Ivanišević (54) učestvovao je na konferenciji za medije uoči trećeg izdanja obnovljenog Zagreb opena.
Ivanišević je tom prilikom komentarisao aktuelne teniske teme.
Italijanski igrač Janik Siner pobedom u Madridu postao je jedini teniser koji je stigao do petog uzastopnog Masters 1000 turnira.
- Ne razumijem zašto su ljudi iznenađeni. Siner i Alkaraz dominiraju muškim tenisom, a jedini ko ih može ugroziti i ko im stvara probleme je Novak Đoković. Sineru je sada malo pomogla i Alkarazova povreda, nažalost, pa može slobodnije osvajati turnire koji dolaze - smatra Ivanišević.
