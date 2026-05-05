"Očekujem da usvojimo preporuke Venecijanske komisije pre juna" Brnabić: Pohvaljeno ono što je najviše bilo kritikovano
PREDSEDNICA Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da će Srbija imati još jedan krug konsultacija sa Venecijanskom komisijom o setu pravosudnih zakona i istakla je da se nada da će moći da primene i usvoje preporuke Venecijanske komisije pre juna.
- Ja verujem da će tokom ove nedelje biti ponovo i dva javna slušanja. Trudiću se da čak i lično budem na tim javnim slušanjima da čujem sva razmišljanja, različite stavove i da vidimo kako možemo što pre da primenimo i usvojimo preporuke Venecijanske komisije u tom smislu zato što jesmo vlast koja je prva i jedina radila zaista dobro i kvalitetno sa Venecijanskom komisijom. Ja se nadam da to svakako može da bude pre juna, ali ćemo pre toga ići na još jedan krug konsultacija sa Venecijanskom komisijom - rekla je Brnabićeva za RTS.
Ukazala je da je Venecijanska komisija pohvalila upravo deo izmena i dopuna pravosudnih zakona koji je usvojen u Narodnoj skupštini, a koji su, kako je rekla, blokaderska opozicija i blokaderski mediji najviše kritikovali.
- A to je da više upućivanje ne upućuje Vrhovni javni tužilac već Vrhovni savet tužilaštva. Tako da ono što je najviše bilo kritikovano je u stvari pohvaljeno od strane Venecijanske komisije - rekla je Brnabićeva.
Dodala je da je tačno da Venecijska komisija za određene stvari iz seta pravosudnih zakona smatra da su bile bolje one kakve su bile ranije.
- Podsetiću sve one koji se danas busaju u junačke grudi da je to ono što su oni hteli i da oni nisu glasali ni za one ranije pravosudne zakone koje je Venecijanska komisija pohvalila i za koje sada i dalje tvrdi da su dobri. Pa ih pitam onda, a zbog čega tada nisu glasali za pravosudne zakone? A zbog čega nisu glasali za izmene i dopune, odnosno ustavne amandmane koje je Venecijanska komisija pohvalila i to dva puta? Zbog čega ta licemerna politika u kojoj ste uvek protiv nečega i uvek se u stvari hvalite nečim što jeste takođe i dostignuće i uspeh Srpske napredne stranke - upitala je Brnabićeva.
Istakla je da i te odredbe zakona za koje Venecijanska komisija ima mišljenje da Srbija treba da se vrati na njih, jesu odredbe koje je predlagala SNS.
- Venecijanska komisija je rekla da se u nekim stvarima vratimo na ono što je bilo, mi smo usvajali ono što je bilo, mi smo predlagali ono što je bilo, a i tada je blokaderska opozicija bila protiv toga što danas ponovo hvali Venecijanska komisija - rekla je Brnabićeva.
Podsetila je da je pređašnja vlast, pre 2012. godine, menjala Ustav bez konsultacija sa Venecijanskom komisijom, niti je imala javna slušanja o izmenama i dopunama Ustava.
- Svi oni koji danas pozivaju Venecijansku komisiju kada su menjali Ustav u njihovo vremem pre 2012. godine, nisu se čak ni konsultovali sa Venecijanskom komisijom o tim standardima i nisu imali ni jedno jedino javno slušanje o izmenama i dopunama Ustava - rekla je Brnabićeva.
S tim u vezi, navela je da SNS se i po tome razlikuje od njih i poštuje standarde.
- Tako da se po svemu razlikujemo. Mi poštujemo standarde, mi smo uveli neke standarde i mi ćemo nastaviti da insistiramo na tim standardima - rekla je Brnabićeva.
(Tanjug)
