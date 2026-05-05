Oglasio se Bastijan Švajnštajger! Nemac progovorio o temi koja je šokirala Srbiju
ANA Ivanović i Bastijan Švajnštajger ne silaze sa naslovnih strana medija širom sveta.
Sada se pojavila i vest da bivša srpska teniserka ima novog dečka. Međutim, Bastijan se nije oglašavao na tu temu, ali jeste na jednu drugu koja se i te kako tiče Srbije. A to je mladi Aleksandar Pavlović, zvezda Bajerna koja je izabrala Nemačku.
Švajnštajger je izneo niz hvalospeva na Pavlovića, kome predviđa blistavu karijeru u nacionalnom dresu. U razgovoru za minhenski list Abendcajtung, bivši kapetan Nemačke istakao je izuzetan kvalitet koju vidi u talentu rođenom u Minhenu.
- Kao vođu pre svih treba istaći Kimiha, ali voleo bih da vidim i da Pavlović preuzme tu ulogu - rekao je Švajnštajger o budućoj hijerarhiji u bavarskoj ekipi.
Pavlović je ove sezone na 42 utakmice postigao četiri gola uz dve asistencije.
- Sjajno se razvio u Bajernu i onde ima ključnu ulogu - naglasio je 40-godišnji Švajnštajger.
Prema njegovu stručnom mišljenju, Pavlović se već dokazao kao jedna od ključnih figura u nemačkoj reprezentaciji.
- Imamo igrače svetske klase. Tu posebno mislim na Kimiha, Džamala Musijalu, Aleksandra Pavlovića i Florijana Virc.
Veliko je pitanje, zašto je Pavlović odlučio da igra za Nemačku.
- Veoma sam srećan što sam pozvan u reprezentaciju Nemačke. Moj plan je bio da odlučim između Srbije i Nemačke tek nakon EURO, ali sam ipak odluku morao da donesem odmah - objasnio je Pavlović svoju odluku 2024. godine.
Nastavio je u istom ritmu.
- Zahvalio bih se Srbiji, koja je uložila mnogo truda u mene. U mojim grudima kucaju dva srca, majka mi je Nemica, a otac Srbin. Tako da nisam doneo odluku protiv Srbije, već za Nemačku. Rođen sam i odrastao u Minhenu, celu sam fudbalsku karijeru proveo u Bajernu i radujem se utakmicama s Nemačkom.
