Teniski svet u neverici! Novak Đoković povukao šokantan potez pred start mastersa u Rimu

NOVAK Đoković se vraća na teren na mastersu u Rimu.

Foto: Fabio Frustaci / Zuma Press / Profimedia

Tokom jučerašnjeg dana objavljen je i žreb za takmičenje u prestonici Italije. I ono što je najzanimljivije Srbin do finala ne može na Janika Sinera, ali daleko od toga da Nole ima lake rivale u borbi za trofej u Rimu.

A uz to Đoković je spremio iznenađenje za sve teniske zaljubljenike. Naime, došlo je do promena u medicinskom timu. U njegovom "boksu" sada je Portugalac Karlos Košta, koji je preuzeo ulogu fizioterapeuta umesto dugogodišnjeg saradnika i kuma Miljana Amanovića.

Košta je rođen 10. septembra 1986. godine u Portugaliji. Tokom mladosti bavio se različitim sportovima – plivanjem, fudbalom, tenisom, brdskim biciklizmom i surfingom – da bi kasnije pronašao poziv u fizioterapiji, gde je spojio interesovanja za sport i medicinu.

U profesionalni tenis ušao je na poziv bivšeg ATP fizioterapeuta i brzo izgradio ime na Turu. Srpskoj javnosti poznat je i po saradnji sa Anom Ivanović, a tokom karijere radio je i sa Tomijem Hasom, Tomašom Berdihom, Žoaom Sousom i Františekom Čermakom.

Pored rada sa igračima, Košta je dugogodišnji član medicinskog tima portugalske Dejvis kup i Fed kup reprezentacije, a obavljao je i funkciju glavnog fizioterapeuta na turniru u Štutgartu.

Njegova stručnost ne završava se na klasičnoj fizioterapiji – dodatno se usavršavao u tradicionalnoj kineskoj medicini, strukturnoj osteopatiji, kao i u oblastima sportske medicine i fitnesa, što se uklapa u Đokovićev sveobuhvatni pristup zdravlju i pripremi.

