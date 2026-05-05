Teniski svet u neverici! Novak Đoković povukao šokantan potez pred start mastersa u Rimu

05. 05. 2026. u 08:42 >> 09:12

NOVAK Đoković se vraća na teren na mastersu u Rimu.

Tokom jučerašnjeg dana objavljen je i žreb za takmičenje u prestonici Italije. I ono što je najzanimljivije Srbin do finala ne može na Janika Sinera, ali daleko od toga da Nole ima lake rivale u borbi za trofej u Rimu.

A uz to Đoković je spremio iznenađenje za sve teniske zaljubljenike. Naime, došlo je do promena u medicinskom timu. U njegovom "boksu" sada je Portugalac Karlos Košta, koji je preuzeo ulogu fizioterapeuta umesto dugogodišnjeg saradnika i kuma Miljana Amanovića.

Košta je rođen 10. septembra 1986. godine u Portugaliji. Tokom mladosti bavio se različitim sportovima – plivanjem, fudbalom, tenisom, brdskim biciklizmom i surfingom – da bi kasnije pronašao poziv u fizioterapiji, gde je spojio interesovanja za sport i medicinu.

U profesionalni tenis ušao je na poziv bivšeg ATP fizioterapeuta i brzo izgradio ime na Turu. Srpskoj javnosti poznat je i po saradnji sa Anom Ivanović, a tokom karijere radio je i sa Tomijem Hasom, Tomašom Berdihom, Žoaom Sousom i Františekom Čermakom.

Pored rada sa igračima, Košta je dugogodišnji član medicinskog tima portugalske Dejvis kup i Fed kup reprezentacije, a obavljao je i funkciju glavnog fizioterapeuta na turniru u Štutgartu.

Njegova stručnost ne završava se na klasičnoj fizioterapiji – dodatno se usavršavao u tradicionalnoj kineskoj medicini, strukturnoj osteopatiji, kao i u oblastima sportske medicine i fitnesa, što se uklapa u Đokovićev sveobuhvatni pristup zdravlju i pripremi.

Iran gleda i ne veruje: Evo šta je sad uradio Donald Tramp

Dok je na snazi i dalje krhko primire, koje je prekinulo napad na Iran započet od strane SAD i Izrael (čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju), i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

04. 05. 2026. u 12:25

