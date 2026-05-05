"Sa velikom tugom primio sam vest o tragičnoj eksploziji": Vučić uputio telegram saučešća predsedniku Kine
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić uputio je najdublje saučešće porodicama poginulih i predsedniku Siju Đinpingu.
Tim povodom predsednik Vučić uputio je telegram predsedniku Kine.
"Sa velikom tugom i iskrenim žaljenjem primio sam vest o tragičnoj eksploziji u fabrici vatrometa u Narodnoj Republici Kini.
Srbija i Kina vezane su iskrenim i čeličnim prijateljstvom, koje se potvrđuje i u trenucima radosti, ali i u trenucima tuge. Naš narod duboko saoseća sa narodom Kine i pruža mu punu podršku, uveren da će snagom zajedništva prevazići i ovu tragediju.
U ime građana Republike Srbije i u svoje lično ime, upućujem izraze najdubljeg saučešća porodicama poginulih i predsedniku Si Đinpingu.
Delimo njihov bol i stojimo uz njih u ovim teškim trenucima. Povređenima želim brz i uspešan oporavak", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Podsećamo, eksplozija se dogodila u fabrici vatrometa u centralnoj kineskoj provinciji Hunan.
