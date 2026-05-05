Politika

"Sa velikom tugom primio sam vest o tragičnoj eksploziji": Vučić uputio telegram saučešća predsedniku Kine

В. Н.

05. 05. 2026. u 09:00

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić uputio je najdublje saučešće porodicama poginulih i predsedniku Siju Đinpingu.

FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ nr

Tim povodom predsednik Vučić uputio je telegram predsedniku Kine.

"Sa velikom tugom i iskrenim žaljenjem primio sam vest o tragičnoj eksploziji u fabrici vatrometa u Narodnoj Republici Kini.

Srbija i Kina vezane su iskrenim i čeličnim prijateljstvom, koje se potvrđuje i u trenucima radosti, ali i u trenucima tuge. Naš narod duboko saoseća sa narodom Kine i pruža mu punu podršku, uveren da će snagom zajedništva prevazići i ovu tragediju.

U ime građana Republike Srbije i u svoje lično ime, upućujem izraze najdubljeg saučešća porodicama poginulih i predsedniku Si Đinpingu.

Delimo njihov bol i stojimo uz njih u ovim teškim trenucima. Povređenima želim brz i uspešan oporavak", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Podsećamo, eksplozija se dogodila u fabrici vatrometa u centralnoj kineskoj provinciji Hunan.

Iran gleda i ne veruje: Evo šta je sad uradio Donald Tramp
Iran gleda i ne veruje: Evo šta je sad uradio Donald Tramp

Dok je na snazi i dalje krhko primire, koje je prekinulo napad na Iran započet od strane SAD i Izrael (čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju), i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

Ako su urednici znali, to je dodatni nivo problema: Žaklina Tatalović na studentskoj listi, a još radi u korist blokadera
"Ako su urednici znali, to je dodatni nivo problema": Žaklina Tatalović na studentskoj listi, a još radi u korist blokadera

NOVINARKA opoziciono-blokaderske N1, Žaklina Tatalović ovih dana je česta tema medijskih naslova. Razlog za to je njena notorna laž kako je ona unuka pokojnog profesora Nikole Hajdina, jednog od najistaknutijih srpskih stručnjaka i bivšeg predsednika SANU. Svoje pravo lice dodatno je pokazala i sa tim što će se, kako je najavljeno njeno ime naći na Studenstok listi.

05. 05. 2026. u 08:51

