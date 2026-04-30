Makron će gledati “poraz Rusije”: NATO armada sa 25 brodova, 12.000 vojnika i 140 aviona i helikoptera spremna za rat
POSLEDNjEG dana manevara francuske vojske „Orion-26“ francuskom predsedniku Emanuelu Makronu će biti prikazana pobeda nad uslovnim ruskim protivnikom, pušu mediji.
Kako se navodi, uslovni protivnik francuskih snaga i vojnika iz još 20 država ima sve vojne karakteristike Rusije.
Francuski predsednik će oceniti resurse sposobne da izdrže „najintenzivnije oblike ratovanja“.
Konkretno, vodiće se artiljerijska bitka pod rojem dronova, navodi se u članku.
Podsetimo, Francuska je u februaru započela veliku, tromesečnu vojnu vežbu pod nazivom „Orion 26“ u kojoj učestvuje 12.500 vojnika, a koja predviđa pripremu za sukobe visokog intenziteta u Evropi.
U manevrima učestvuje i 25 brodova, uključujući nosač aviona "Šarl de Gol", 140 aviona i helikoptera, 800 dronova.
Vežbe se završavaju danas, 30. aprila.
(sputnikportal.rs)
