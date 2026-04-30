Makron će gledati “poraz Rusije”: NATO armada sa 25 brodova, 12.000 vojnika i 140 aviona i helikoptera spremna za rat

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 04. 2026. u 20:05

POSLEDNjEG dana manevara francuske vojske „Orion-26“ francuskom predsedniku Emanuelu Makronu će biti prikazana pobeda nad uslovnim ruskim protivnikom, pušu mediji.

Макрон ће гледати “пораз Русије”: НАТО армада са 25 бродова, 12.000 војника и 140 авиона и хеликоптера спремна за рат

Foto Tanjug/AP/Michel Euler

Kako se navodi, uslovni protivnik francuskih snaga i vojnika iz još 20 država ima sve vojne karakteristike Rusije.

Francuski predsednik će oceniti resurse sposobne da izdrže „najintenzivnije oblike ratovanja“.

Konkretno, vodiće se artiljerijska bitka pod rojem dronova, navodi se u članku.

Podsetimo, Francuska je u februaru započela veliku, tromesečnu vojnu vežbu pod nazivom „Orion 26“ u kojoj učestvuje 12.500 vojnika, a koja predviđa pripremu za sukobe visokog intenziteta u Evropi.

U manevrima učestvuje i 25 brodova, uključujući nosač aviona "Šarl de Gol", 140 aviona i helikoptera, 800 dronova.

Vežbe se završavaju danas, 30. aprila.

Iran je jutros bio zapanjen, a sada je Tramp u šoku! Ovo uopšte nije očekivao

Dok još traje krhko primire, koje je prekinulo napad na Iran započet od strane SAD i Izrael (čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju), i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina. Ali i Kanada - koja je priredila pravi skandal.

