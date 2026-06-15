NEZAPAMĆENI ŠOK ZA SRBIJU! Ovih 11 srpskih titana je reklo kraj! Više neće da čuju za reprezentaciju!
SADA je zvanično!
Vaterpolo reprezentacija Srbije je na novom početku - sa novim Savezom, novim selektorom Vladimirom Vujasinovićem.
Kao što je poznato, čak 11 vaterpolista Srbije oprostilo se od kapice sa državnim grbom zbog izjava Slobodana Sora - koje su naterale i Uroša Stevanovića na neopozivu ostavku - dok dolazak Vladimira Vujasinovića na kormilo reprezentacije ništa nije promenio. Bar za sada.
Tako je Vujasinović objavio prvi spisak od kada je selektor Srbije i na njemu (očekivano) nema 11 "otpisanih" reprezentativaca, tako da se mahom oslanja na igrame Crvene zvezde i Novog Beograda.
Evo ko je pozvan u reprezentaciju Srbije: Vladimir Mišović (Crvena zvezda), Milan Glušac (Novi Beograd), Radosav Virijević (Valis), Petar Pajović (Novi Beograd), Goran Vučinić (Steaua), Zoran Bojović (Partizan), Bogdan Gavrilović (Šabac), Strahinja Krstić (USC), Vuk Čonkić (Partizan), Andrija Jauković (Steaua), Nikola Kojić (Špandau), Dušan Trtović (Novi Beograd), Luka Pjevačić (Novi Beograd), Nikola Lukić (Radnički Kr), Vasilije Martinović (Novi Beograd), Radoje Gajić (Crvena zvezda), Petar Stanić (Valis), Nemanja Stanojević (Šabac), Vuk Milojević (Novi Beograd), Viktor Urošević (Novi Beograd), Marko Dimitrijević (Novi Beograd), Relja Danković (Crvena zvezda), Luka Gladović (Novi Beograd).
U sredu će na bazenu Sportskog centra Novi Beograd ("11. april") naši vaterpolisti početi prvu fazu priprema za učešće na Mediteranskim igrama (Taranto, Italija) gde ćemo nastupati od 21. avgusta do 3. septembra.
Spisak 11 igrača koji ne žele da igraju za Srbiju:
Nikola Jakšić (Radnički Kragujevac)
Radoslav Filipović (Radnički Kragujevac)
Dušan Mandić (Ferencvaroš)
Strahinja Rašović (Radnički Kragujevac)
Sava Ranđelović (Radnički Kragujevac)
Đorđe Lazić (Jadran Herceg Novi)
Radomir Drašović (Marselj)
Nemanja Vico (Primorac Kotor)
Nikola Dedović (Radnički Kragujevac)
Petar Jakšić (Radnički Kragujevac)
Viktor Rašović (Radnički Kragujevac)
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