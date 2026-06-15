TADIĆ BRUTALNO UDARIO NA PIKSIJA! "U oči mi je govorio jedno, a iza leđa spremao moju propast..."

Bivši kapiten Srbije Dušan Tadić (38) potvrdio je da je njegova priča sa nacionalnim timom završena.

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I pored poziva novog selektora Paunovića, Tadić nema nameru da ponovo obuče dres "orlova". Kao glavni razlog povlačenja nakon Evropskog prvenstva ističe sukob sa Draganom Stojkovićem Piksijem.

Sukob je kulminirao na startu EP protiv Engleske, kada je Tadić ostavljen na klupi. Kapiten je tada javno poručio da je najspremniji i najbolji igrač tima, što je selektor shvatio kao napad na autoritet.

Tadić je otkrio da mu saigrači nisu zamerili tu izjavu, ali Stojković jeste. Prema njegovim rečima, Piksi je u svlačionici tražio izvinjenje i pokušao da okrene grupu protiv njega.

"Ne, ne, pa što bi mi zamerili? U svlačionici se uvek zna ko je ko. A, ko je hteo da razume taj moj nastup, shvatio je šta sam želeo da kažem. Kada je neko lider i kada ima tu ulogu... Ma, sad moramo da krenemo ispočetka", rekao je Tadić za "Mocart Sport".

"Dolazim na Evropsko prvenstvo, koje treba da bude "moje", jer se osećam super, sve ide dobro. Posle dva Svetska prvenstva, mnogo želim da najzad prođemo grupu. Hoću da ostvarimo uspeh, imamo dobru grupu igrača, imamo dobro zajedništvo, sve je kako treba. Na Evropskom prvenstvu ja kao kapiten, kao lider tima, od tri utakmice ne počinjem dve. Zašto sam tada rekao da sam najspremniji? Zato što je to činjenica. Najviše pretrčim na utakmici, mogu da trčim koliko hoćeš. Da ne mislim to, ne bih ni rekao. Da li sam, hajde da kažemo jer tako bolje zvuči, jedan od najboljih igrača? Naravno! Svi imamo svoju ulogu, ali ja sam pre svega timski igrač. Međutim, sve to što se desilo imalo je uvertiru uoči utakmice sa Engleskom".

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Tadić je otkrio sve do detalja...

"Stojković mi je rekao da želi malo defanzivniju varijantu, da se malo zatvorimo, pa da onda uđem svež. Odgovorio sam mu da ne vidim razlog za to, jer mogu da istrčim dve utakmice po 90 minuta odjednom. Fizički nemam nikakvih problema. Da osećam da me nešto muči, rekao bih mu: "Bolje da uđem u poslednjih pola sata da uradim nešto na svežinu". Ali, zamor ne osećam. On je ostao pri svome, pritom mi još kaže: "Ti si mi najbitniji igrač u svakom smislu". Moj odgovor je bio: "Ako sam zaista najbitniji, onda ne treba da budem na klupi". Dodao sam da se ne slažem, ali da poštujem svaku odluku. Onda se dešava to da gubimo 1:0, a cela igra kako se odvija na terenu je idealna za mene. Prostora između linija koliko hoćeš. Po loptu se spuštaju Mitrović i Vlahović tamo gde bi trebalo da sam ja, gde je moj zadatak da tu primim loptu i da im gurnem da reše utakmicu. Svi na klupi koji su sedeli oko mene su se hvatali za glavu i govorili: "Ovo je idealno za tebe, da rešiš". I ja gledam, pitam se da li je jeb*no moguće da se ovo dešava...", rekao je Tadić.

Nije ušao ni na poluvremenu, iako mu je tako rečeno:

"To je nastavak priče. Dešava se situacija da na poluvremenu dolazi pomoćni trener i kaže da ulazimo Ivan Ilić i ja. I super, zagrevam se dvesta odsto. Letim od želje. A, onda dolazi Stojković i kaže: "Dućo, ne ti, sačekaj još malo, Ilke ulazi". Pa, daj bre, koga ti... Mislim, nemoj onda ni da me ubacuješ. I okej, ušao sam u poslednjih pola sata, nešto se tu i dešavalo na terenu. Posle utakmice vruća glava, dajem izjavu, kažem sve kako jeste. Sigurno je to nekom zasmetalo, ali moja poruka je bila da sam lider tima, da hoću odgovornost, jer sam ja bio taj. To je bila suština cele priče".

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Od saigrača mu niko ništa nije zamerio.

"Od saigrača mi niko nije zamerio. Znamo mi između sebe ko je ko u timu, tu nikada nije bilo problema. Zamerio mi je selektor. Ne znam zašto. Nije mi bila nikakva loša namera. Rekao sam samo ono kako sam se osećao. I nije to da ja nekoga ne poštujem, iako je on, izgleda, to sve shvatio kao neki napad na njega. Ne, ja volim kada igrač kaže da misli da je najbolji. Pa, valjda je to normalno, tako bi trebalo svako da misli za sebe. Ne volim igrača koji misli "ja sam onako". Zamisli sportistu koji za sebe kaže "ja sam peti najbolji u timu"!? Hoće li taj da bude lider? Da bude kapiten? Ma, moraš da misliš da si najbolji u svemu! Sutra kad budem trener i kad bi igrač javno poručio za sebe da je najbolji, ja bih mu rekao: "Tako je sine, dođi ovamo da te zagrlim". E, sad, da li neko ima kapacitet da izjavi to? Pa, mislim da ja imam, jer eto, pričali smo i o brojkama, o svemu, o tome ko je nosio reprezentaciju godinama unazad, ko je bio jedan od glavnih igrača", dodao je Tadić.

Tadić ističe da je Piksi hteo da okrene saigrače protiv njega

"Namerno sam tada rekao da sam najspremniji zato što je to činjenično stanje, a neko tamo želi od mene da napravi nekakvog veterana koji nema snage za više od 20-30 minuta. Pa, ako je tako, nemoj da me uopšte stavljaš da igram, nemoj da me vodiš na prvenstvo, nije sporno.Ali, nije tako i zato nemoj da praviš od mene nešto što nije. Selektor se tu osećao malo uvređenim i onda je napravio neke stvari... Pomislio je da sam napao njega, njegov autoritet i pokušao je da okrene grupu protiv mene, a to me je najviše pogodilo.Rekao mi je u svlačionici: "Sad imaš priliku da se izviniš", našta sam odgovorio da nemam zašta da se izvinjavam, da sve isto i dalje mislim, da smatram da svaki igrač treba da misli za sebe da je najbolji. Ali sam rekao i da sam ja najveći timski igrač koji postoji", dodao je Tadić koji je istakao da je posle tog Evropskog prvenstva rešio da se povuče.

Stojković je na kraju ubeđivao Tadića da se predomisli, na šta kapiten nije hteo da se vrati:

"Da. Bilo mi je dosta. Zvao me posle da se vratim za kvalifikacije za Svetsko prvenstvo, pričali smo, ali nisam hteo. Želeo sam da mi ostanu neka lepa sećanja. I posle svega nemam nikakav gorak ukus. Stvarno mi je bilo prelepo i ponovo bih sve isto uradio".







