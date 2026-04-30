Plenković se obrušio na EU: Hrvatskom premijeru nije po volji, jedna stvar mu jako smeta

HRVATSKI premijer Andrej Plenković kritikovao je nedostatak reakcije ključnih međunarodnih tela na velike globalne krize, ukazujući na Savet bezbednosti UN kao primer takve disfunkcionalnosti.

- Najvažnije telo na svetu osnovano posle 1945. godine nije se izjasnilo ni o čemu važnom, a kamoli o ruskoj agresiji u Ukrajini i ratu na Bliskom istoku - rekao je Plenković u svom uvodnom govoru na Forumu Međunarodne demokratske unije (IDU) u Zagrebu.

Rekao je da, s obzirom na paralizu Saveta bezbednosti UN zbog prava veta, usred krize „takvih razmera“ možemo se zapitati da li ključne međunarodne organizacije uopšte funkcionišu.

Čini se da svet, za koji se nekada verovalo da je zasnovan na multilateralizmu i međunarodnom pravu, ne ispunjava dva glavna očekivanja koja su bila „mantra za većinu naših stranaka i međunarodnih organizacija“, rekao je hrvatski premijer.

(Indeks.hr)

