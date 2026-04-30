Plenković se obrušio na EU: Hrvatskom premijeru nije po volji, jedna stvar mu jako smeta
HRVATSKI premijer Andrej Plenković kritikovao je nedostatak reakcije ključnih međunarodnih tela na velike globalne krize, ukazujući na Savet bezbednosti UN kao primer takve disfunkcionalnosti.
- Najvažnije telo na svetu osnovano posle 1945. godine nije se izjasnilo ni o čemu važnom, a kamoli o ruskoj agresiji u Ukrajini i ratu na Bliskom istoku - rekao je Plenković u svom uvodnom govoru na Forumu Međunarodne demokratske unije (IDU) u Zagrebu.
Rekao je da, s obzirom na paralizu Saveta bezbednosti UN zbog prava veta, usred krize „takvih razmera“ možemo se zapitati da li ključne međunarodne organizacije uopšte funkcionišu.
Čini se da svet, za koji se nekada verovalo da je zasnovan na multilateralizmu i međunarodnom pravu, ne ispunjava dva glavna očekivanja koja su bila „mantra za većinu naših stranaka i međunarodnih organizacija“, rekao je hrvatski premijer.
(Indeks.hr)
BONUS VIDEO: Blokaderi nasrću na mirne skupove koje organizuje SNS
Preporučujemo
Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
28. 04. 2026. u 20:51
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Zašto ne treba govoriti "primi moje saučešće"? Otac Predrag otkriva: "Ne budite plitki"
"KADA izjavljujete saučešće ne budite plitki..."
29. 04. 2026. u 12:35
Komentari (0)