Ruski senator tvrdi: Iran će obnoviti nuklearni program – i niko ga neće zaustaviti

IRAN će, nakon pokušaja SAD i Izraela da unište njegov nuklearni program, nastojati da ga obnovi i dalje razvija, a malo je verovatno da će u tome biti sprečen, izjavio je u intervjuu za TASS izneo predsednik Komisije za informisanje Saveta Federacije Aleksej Puškov.

- Ne isključujem mogućnost da će Iran sada težiti i nuklearnom oružju. Pošto su Izrael i SAD želeli da unište njegov nuklearni program, on će ga sada svakako obnoviti. I ne mislim da će ga iko u tome moći sprečiti - istakao je on.

Ruski senator je dodao da je Iran, uprkos višegodišnjem sankcionom pritisku, uspeo ne samo da razvije raketne tehnologije i akumulira značajne zalihe obogaćenog uranijuma, već i da "izgradi takav potencijal otpornosti koji američka 'hipersila' ne može da savlada".

- Sve to jasno pokazuje i vojni potencijal Irana, i njegov nacionalni karakter, kao i postojanje volje da se taj potencijal upotrebi - naglasio je.

Puškov je napomenuo da bi, ukoliko Iran prevaziđe sadašnju krizu, njegova kontrola nad Ormuskim moreuzom mogla postati trajna odlika regiona.

- Teheran će, svakako, koristiti i svoj naftni resurs. Zahvaljujući svemu tome, Iran potencijalno može postati jedna od supersila u novom multipolarnom svetu - primetio je on.

Prema njegovim rečima, u iranskom društvu nema znakova unutrašnjih podela uprkos vojnom sukobu sa SAD.

- Prošlo je dva meseca rata, ali nema nikakvih znakova raskola u iranskom društvu. Iran je veoma drevna civilizacija. To je i intelektualna civilizacija, sa bogatom i raznovrsnom kulturom. Savremeni Iranci su ljudi racionalnog tipa i imaju veoma jaku inženjersku školu - rekao je Puškov.

On je istakao da Iran ima važan geostrateški položaj na Bliskom istoku zahvaljujući kontroli nad Ormuskim moreuzom, kao i razvijen raketni potencijal i snažne obaveštajne sposobnosti.

- Bio sam zapanjen kada sam čuo da je dron pogodio tačno one spratove hotela u Dubaiju gde su boravili oficiri CIA - dodao je ruski senator.

Naglasio je da je Iran napredna zemlja, sa snažnom urbanom kulturom i jakom ideologijom u vidu šiitskog islama, koji spaja iransko društvo.

Puškov je takođe ocenio da je vojna kampanja SAD protiv Irana bila loše pripremljena, jer se zasnivala na pogrešnoj proceni da se silom može brzo postići rezultat.

- Sa vojne tačke gledišta, aktuelna kampanja je očigledno bila nepripremljena - rekao je on.

Prema njegovom mišljenju, na pristup SAD moglo je uticati iskustvo operacija u Venecueli, koje su u Vašingtonu možda doživljene kao primer efikasnosti "preciznih hirurških" operacija.

- Otmica predsednika Venecuele Nikolasa Madura i, moram reći, slaba reakcija Venecuelanaca, koji su radije prihvatili američke uslove za kontrolu izvoza nafte, uverili su predsednika SAD Donalda Trampa da je precizna hirurška vojna operacija dobar instrument za prinudu stranih režima da se ponašaju onako kako odgovara Amerikancima. Nakon toga, Tramp je, čini se, zaključio da se nešto slično može primeniti i u Iranu - naveo je Puškov.

(RT Balkan)

