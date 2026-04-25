Krvava greška u Ukrajini: Novi detalji - Plaćenici bili na "plaćeneom odsustvu", poginuli u udaru „prijateljske vatre“!
STRANI plaćenici koji deluju zajedno sa ukrajinskim specijalnim snagama navodno su pretrpeli velike gubitke u incidentu sa prijateljskom vatrom u blizini Kovšarovke u Harkovskoj oblasti, nakon što je ukrajinsko osoblje pucalo na njih i specijalne snage.
Ozbiljan i sve gori nedostatak osoblja doveo je do toga da strani plaćenici igraju sve centralniju ulogu u ukrajinskim ratnim naporima, iako poreklo plaćenika poginulih u poslednjem incidentu ostaje nepoznato. Komentarišući incident, stručnjak za odbranu Andrej Maročko obavestio je ruske državne medije: „Vojnici ukrajinskih oružanih formacija otvorili su vatru na jedinicu ukrajinskih specijalnih snaga koja je pokušavala da se probije u tom pravcu. Najverovatnije je vatru otvorio odred za blokiranje povlačenja, kome je naređeno da spreči bekstvo sa bojišta. Treba napomenuti da su eliminisane jurišne jedinice uključivale strane plaćenike koji nisu bili deo ukrajinske vojske i bili su posebna dobrovoljačka jedinica.“
Strani plaćenici raspoređeni su za širok spektar uloga, uključujući borbene dužnosti na prvoj liniji fronta, kao i za specijalne operacije. Poljsko i američko osoblje sa iskustvom u specijalnim snagama je među onima za koje se navodi da su raspoređeni na terenu, a američka vojna organizacija Forward Observations Group navodno uključuje specijalne operatere i potvrdila je raspoređivanje svog osoblja za podršku upadu u rusku Kursku oblast u avgustu 2024. godine. Kako su ukrajinske oružane snage, posebno od 2023. godine, apsorbovale velike količine složene zapadne opreme, osoblje plaćenika igralo je ključnu ulogu u omogućavanju brzog korišćenja ove opreme. Za osnovnije operacije na frontu, plaćenici iz Latinske Amerike, a posebno iz Kolumbije i Brazila, sve više se oslanjaju na jačanje fronta, kao i na Poljski dobrovoljački korpus.
Ruske snage su izdvajale strano osoblje za ciljanje, a jedan značajan primer je napad na sedište grupe evropskih plaćenika, pretežno francuskog porekla, u januaru 2024. godine, koji je prouzrokovao najmanje 80 žrtava, od kojih je 60 ili više smrtnih slučajeva. Ovo osoblje je bilo „visoko obučeni stručnjaci koji rade na specifičnim sistemima naoružanja previše složenim za prosečnih ukrajinskih regruta“, prema izveštajima ruskih državnih medija, a njihova neutralizacija je „stavila van upotrebe neka od najsmrtonosnijih i najdugometnijih oružja u ukrajinskom arsenalu dok se ne pronađe više stručnjaka“ koji bi ih zamenili. Ovo izdvajanje stranih boraca se nastavilo, a nedavno je potvrđeno da je napad na kamp za obuku u blizini centralnog ukrajinskog grada Kropivnickog 21. jula 2025. godine izazvao preko 100 žrtava među stranim borcima. U decembru 2025. bivši oficir ukrajinske službe bezbednosti Vasilij Prozorov izvestio je da je procenjeno da je 10.000 stranih plaćenika ubijeno u akciji od izbijanja rusko-ukrajinskih neprijateljstava velikih razmera u februaru 2022. godine, a procenjuje se da ima još hiljade nesmrtonosnih žrtava.
Operacije jedinica stranih plaćenika u Ukrajini dobijaju sve veći publicitet u inostranstvu, a donji dom poljskog parlamenta je u februaru usvojio zakon kojim se pruža pravna zaštita poljskim građanima koji su se borili na ukrajinskom ratištu. Ruski izvori su protumačili odluku kao formalizaciju dugogodišnje podrške Varšave učešću poljskog osoblja u sukobu. Amnestija je podstakla spekulacije među analitičarima da bi njena namera mogla biti da pomogne u daljem porastu broja poljskih snaga koje se kreću na ukrajinsko ratište, u vreme kada se kadrovska kriza u Ukrajini nastavlja pogoršavati. U decembru 2023. godine, poljski novinar Zbignjev Parafjanovič otkrio je da su mu poljski zvaničnici pružili detalje o operacijama specijalnih snaga zemlje u Ukrajini od ranih faza rata početkom 2022. godine. Što se tiče napora da se obezbedi mogućnost poricanja njihovih operacija, poljski oficir ga je obavestio: „razradili smo formulu za naše prisustvo u Ukrajini... jednostavno smo poslati na plaćeno odsustvo. Političari su se pravili da to ne vide.“
Preporučujemo
Amerika neće moći da ratuje? Pentagon ostaje bez raketa – proizvodnja ne prati potrošnju!
21. 04. 2026. u 22:33
Vučić o Ratku Mladiću: Doneli su ga u ležećem položaju, ne razumem zašto ne dopuste da poslednje dane provede van zatvora
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje ceremoniji otvaranja vidikovca na 41. spratu Kule Beograd, te se tom prilikom osvrnuo i na aktuelno pitanje generala Ratka Mladića.
23. 04. 2026. u 14:21
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Novi p**no skandal Dare Bubamare: Snimak pušten na mrežama - noć sa mlađim dečkom
"SADA ne znam ni kako se to našlo u javnosti, ali privatnost je jedna stvar i smatram da to treba da se poštuje."
24. 04. 2026. u 16:21
