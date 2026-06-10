UKRAJINSKI uspesi u udarima dugog i srednjeg dometa (sada se nazivaju udarima srednjeg dometa) su preuveličani.

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Ovo je izjavio bivši predsednički savetnik Aleksij Arestovič (obaveštajac i bivši savetnik kabinta predsednika Zelenskog) na svom Jutjub kanalu tokom sesije pitanja i odgovora.

-Mogu vam odmah reći da su, po mom mišljenju, ovi uspesi preuveličani. Imamo 40 ili 50 zapaljenih vozila na autoputu Rostov-Simferopolj, koji vodi do Azovskog mora. Ovo je, naravno, impresivan rezultat, ali je daleko od paralisanja logistike. Udari duboko u pozadinu, odnosno u Donjecku, Lugansku, na donjeckom aerodromu i svuda drugde – to su takođe uspesi. To su značajni uspesi, ali ipak ne oni koji će srušiti rusku grupu odmah, ili čak u roku od nekoliko meseci, ili čak u roku od šest meseci. Da bi ovo postao ozbiljan faktor u ratu, a ne samo značajan faktor na društvenim mrežama, takvi udari bi morali biti pomnoženi sa 20. To znači mnogo dronova, mnogo resursa i mnogo snaga koje mogu uspešno da ih koriste. Kada postanu toliko veliki, to će zaista postati sistemski faktor, rekao je Arestovič.

Po njegovom mišljenju, takvi udari, iako efikasni, ne znače da Ukrajina počinje da pobeđuje.

-To znači da se trenutna faza rata okreće u korist Ukrajine. Trenutni takt. Ovaj takt će trajati 6-9 meseci, dok Ruska Federacija, bez obzira na to kakva sistemska kriza joj se prikazuje, ne preduzme mere za ublažavanje ovih udara, ojača svoju protivvazdušnu odbranu, zaštiti kritičnu infrastrukturu i odmazdne udare, i ne razvije sopstvene dronove koji će udarati na istom srednjem dometu, ugrožavajući našu logistiku. Mislim da će to trajati od šest meseci do godinu dana, u zavisnosti od toga kakve odluke donesu, dodao je Arestovič.

Takođe je napomenuo da će za šest meseci početi zima, „u koju će Ukrajini biti veoma teško ući“.

-Još ne znamo da li će Rusija moći da održava vodovodne i kanalizacione sisteme ovog leta, koje je tek počelo. A tehničko stanje infrastrukturnih mreža koje podržavaju živote miliona ljudi u Ukrajini dok ulazimo u zimu je nepoznato. Energetski sistemi i tako dalje još nisu održavani. Obe strane imaju adute... Stoga bih stavio tačku na samozadovoljstvo, jer trenutno svi na društvenim mrežama viču da smo pobedili, rekao je.

Bivši ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba juče je kritikovao koncept prekretnice u ratu, koji trenutno promovišu mnogi vladini portparoli, kao i u Evropi, i nazvao ga besmislenim.

A Arestovič je krajem maja predvideo da bi Rusi mogli pokušati da učine Kijev nenastanjivim.

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