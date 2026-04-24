Svet

Procureo mejl Pentagona NATO saveznicima: Španiju izbacuju iz Alijanse, Britanija gubi Foklande?

М.А.С.

24. 04. 2026. u 09:14

INTERNI imejl američkog Ministarstva odbrane navodno razmatra opcije za sankcionisanje pojedinih NATO saveznika zbog njihovog odnosa prema američkim operacijama u ratu sa Iranom, uključujući mogućnost suspenzije Španije iz saveza, izjavio je američki zvaničnik za Rojters.

Foto: Printsrkin/Jutjub/Engineering The Impossible

Prema tim navodima, u dokumentu se analiziraju mere koje bi trebalo da odgovore na, kako se tvrdi, "nevoljnost nekih saveznika da SAD obezbede pravo pristupa, baziranja i preleta (ABO) za vojne operacije".

Među opcijama se pominju i simbolične i političke mere koje bi trebalo da smanje "osećaj prava" evropskih saveznika. U tekstu je navedeno da bi eventualna suspenzija Španije iz NATO imala pre svega simboličan efekat, dok se pominje i preispitivanje američke politike prema britanskim teritorijalnim pitanjima, uključujući Foklandska ostrva.

Zvaničnik je naveo da se u imejlu izražava frustracija zbog odbijanja nekih saveznika da dozvole korišćenje vojnih baza i prostora za operacije, pri čemu se posebno pominje Španija i njeno odbijanje da njene baze budu korišćene za napade na Iran.

U tekstu je navedeno i da je američki predsednik Donald Tramp ranije kritikovao saveznike NATO-a zbog nedovoljnog učešća u operacijama, dok su pojedini zvaničnici Pentagona istakli da savez ne može da bude "jednosmerna ulica".

Takođe se pominje da bi eventualne mere imale za cilj da pošalju poruku evropskim partnerima, uz navode da je američka administracija nezadovoljna njihovim učešćem u aktuelnim bezbednosnim operacijama.

(Tanjug)

