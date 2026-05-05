"Rekli biste da nisam dovoljno pametan da budem predsednik..." Tramp nastavlja da šokira javnost svojim izjava

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je sinoć odbio da kaže da li je prekid vatre s Iranom i dalje na snazi nakon što su obe strane objavile da su otvorile vatru u Ormuskom moreuzu u ponedeljak.

Šef Bele kuće je u emisiji "Hju Hjuit šou" upitan da li je pauza u neprijateljstvima ovim "završena" i da li će se napadi nastaviti.

- Pa, to ne mogu da vam kažem. Kada bih odgovorio na to pitanje, rekli biste da ovaj čovek nije dovoljno pametan da bude predsednik - kazao je Tramp.

