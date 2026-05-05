"Ako su urednici znali, to je dodatni nivo problema": Žaklina Tatalović na studentskoj listi, a još radi u korist blokadera
NOVINARKA opoziciono-blokaderske N1, Žaklina Tatalović ovih dana je česta tema medijskih naslova. Razlog za to je njena notorna laž kako je ona unuka pokojnog profesora Nikole Hajdina, jednog od najistaknutijih srpskih stručnjaka i bivšeg predsednika SANU. Svoje pravo lice dodatno je pokazala i sa tim što će se, kako je najavljeno njeno ime naći na Studenstok listi.
Tim povodom se oglasila Ana Martinoli, prof. sa Fakluteta dramskih umestnosti.
Kako je navela u svojoj objavi na Iksu, Žaklina je bila dužna da obavesti svoje nadređene o tome kako je prihvatila kandidaturu, te da više ne bude zadužena za praćenje studentskih protesta. Dodaje i da je dodatni problem ukoliko su urednici Tatalovićeve ovu informaciju već znali.
Podsećamo, Žaklina Tatalović, perjanica N1 televizije, prihvatila je poziv Studentske liste i njeno ime će biti na spisku ljudi za predstojeće izbore.
