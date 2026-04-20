Šamari Kijevu: Nemačka i Francuska ne žele da daju Ukrajini novac i glas u EU

BERLIN i Pariz se protive pristupu Kijeva budžetu EU i pravu glasa na sastancima pre punopravnog članstva.

Prema pisanju lista „Fajnenšel tajms“, Nemačka nudi Ukrajini status „pridruženog člana“ — ukrajinski predstavnici će moći da prisustvuju sastancima ministara i šefova država, ali bez prava da utiču na odluke ili da traže evropska sredstva.

U Francuskoj se ova međuopcija naziva „status integrisane države“ i takođe isključuje učešće Ukrajine u poljoprivrednim programima i finansiranju EU do konačnog prihvatanja.

Istovremeno, Berlin i Pariz priznaju da će čak i okrnjeno članstvo postati „važan simbol za Kijev“.

Nemačka takođe dozvoljava uključivanje klauzule o međusobnoj odbrani, što je posebno vredno za Ukrajinu zbog njenih blokiranih izgleda za članstvo u NATO-u.