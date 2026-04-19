Neverovatno nova raketa AIM-260 razbila sve računice: 6 projektila za F-35 Lightning II košta kao trećina aviona! (VIDEO)
RAKETA AIM-260A Joint Advanced Tactical Missile (JATM) planirana je za nabavku u povećanom tempu od 2026. godine za potrebe američkog ratnog vazduhoplovstva i mornarice, a američki Kongres je u martu odobrio i prvi izvoz – za opremanje Kraljevskog australijskog ratnog vazduhoplovstva.
Očekuje se da će nakon toga uslediti prodaja širem krugu stranih kupaca. Iako je ovo prva „čisto nova“ raketa namenjena lovačkim avionima u američkoj službi još od 1991. godine, sve više se postavlja pitanje da li je finansijski održivo da u potpunosti zameni svog prethodnika AIM-120 AMRAAM u operativnim jedinicama. Zabrinutost je dodatno porasla nakon što su ugovori sa Australijom otkrili mnogo veću cenu od ranije procenjene.
Iako se očekuje da će AIM-260 biti dostupan za opremanje elitnih jedinica, uz značajno bolje performanse u odnosu na AIM-120 koje opravdavaju veću cenu, verovatno će prioritet biti njegovo raspoređivanje u Pacifičkom regionu, zbog rastuće moći kineske avijacije. U međuvremenu, AIM-120D će nastaviti da se proizvodi za druge regione, dok će AIM-120C ostati jeftinija opcija za izvoz.
Dok Australija svoje snage prilagođava potencijalnom sukobu sa Kinom, drugi američki saveznici — posebno u Evropi — možda neće biti spremni da ulažu u AIM-260, jer AIM-120D i evropski Meteor i dalje obezbeđuju ravnotežu u odnosu na rusku, belorusku i iransku avijaciju. Sa rastom broja američkih lovačkih aviona u Pacifiku i na Aljasci, masovno uvođenje AIM-260 moglo bi da predstavlja ogroman finansijski teret u uslovima ekonomskih izazova i budžetskih ograničenja.
Raketa AIM-260 je prvobitno trebalo da uđe u službu oko 2022. godine, ali su kašnjenja pomerila taj rok za četiri do pet godina. Zahtevi za finansiranje serijske proizvodnje 2025. godine ukazuju da je program blizu završetka razvojnih testiranja. Razvoj i nabavka smatraju se hitnim zbog rastuće prednosti kineskih raketa vazduh-vazduh — od uvođenja PL-15 2014. godine do novije PL-16 missile koja donosi dodatna poboljšanja.
Kina je u decembru 2024. predstavila i dva nova lovca šeste generacije u fazi prototipa, a brz napredak u njihovom razvoju dodatno pojačava pritisak da se unaprede sposobnosti američkih i savezničkih F-35 Lightning II aviona, pri čemu se integracija AIM-260 smatra jednim od ključnih koraka.
(militarywatchmagazine.com)
