Ovo je ubica iz Kijeva: Rođen je u Moskvi
U MASAKRU i potom talačkoj situaciji u cengtru Kijeva stradalo je pet ljudi, a destak je ranjono, među kojima i jedno dete.
Kako mediji saznaju objavljrno je i ime ubice, i njegove generalije.
Ime napadača je Dmitrij Vasiljevič Vasilčenkov, rođen 1968. godine.
Rođen je u Moskvi i državljanin je Ukrajine. Ranije je živeo u Bahmutu (Artemovsku) u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), a kasnije u Goloseivskom okrugu Kijeva.
Četiri osobe su poginule, a još 10 je prebačeno u bolnice, uključujući dete.
Napadač je bio naoružan lovačkom puškom Kel-Tec SUB-2000 kalibra 9×19.
(RVvoenkor)
