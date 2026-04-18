Ovo je ubica iz Kijeva: Rođen je u Moskvi

Predrag Stojković

18. 04. 2026. u 18:08

U MASAKRU i potom talačkoj situaciji u cengtru Kijeva stradalo je pet ljudi, a destak je ranjono, među kojima i jedno dete.

Kako mediji saznaju objavljrno je i ime ubice, i njegove generalije.

Ime napadača je Dmitrij Vasiljevič Vasilčenkov, rođen 1968. godine.

Rođen je u Moskvi i državljanin je Ukrajine. Ranije je živeo u Bahmutu (Artemovsku) u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), a kasnije u Goloseivskom okrugu Kijeva.

Četiri osobe su poginule, a još 10 je prebačeno u bolnice, uključujući dete.

Napadač je bio naoružan lovačkom puškom Kel-Tec SUB-2000 kalibra 9×19.

