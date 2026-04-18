Hezbolah o pregovorima Libana i Izraela: Ne zanima nas!

VISOKI zvaničnik libanske militantne grupe Hezbolah Mahmud Kamati izjavio je danas da njegovu organizaciju ne zanimaju najavljeni direktni pregovori Libana sa Izraelom ocenivši da je reč o "neuspehu".

Na konferenciji za novinare održanoj u južnim predgrađima Bejruta, Kamati je rekao da njegova militantna grupa nije zainteresovana za pregovore koje vodi država, ocenivši da su ti pregovori "slabi i neuspešni jer ih vode poraženi i pokoreni", prenosi Tajms of Izrael.

-Otpor nameće pravila. Mi smo zemlja i mi smo ti koji donose odluke, a ne oni koji samo imaju zvanični status", poručio je Kamati i dodao da, iako njegovoj grupi nije smetalo da zvanični Bejrut koordiniše pregovore, to je neprihvatljivo "na ovaj način koji vodi ka predaji".

Uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država u petak je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i libanske proiranske militantne grupe Hezbolah.

U tekstu sporazuma se navodi da će Izrael i Liban voditi direktne razgovore kako bi se postigao "mir između dve zemlje".

