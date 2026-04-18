Hezbolah o pregovorima Libana i Izraela: Ne zanima nas!
VISOKI zvaničnik libanske militantne grupe Hezbolah Mahmud Kamati izjavio je danas da njegovu organizaciju ne zanimaju najavljeni direktni pregovori Libana sa Izraelom ocenivši da je reč o "neuspehu".
Na konferenciji za novinare održanoj u južnim predgrađima Bejruta, Kamati je rekao da njegova militantna grupa nije zainteresovana za pregovore koje vodi država, ocenivši da su ti pregovori "slabi i neuspešni jer ih vode poraženi i pokoreni", prenosi Tajms of Izrael.
-Otpor nameće pravila. Mi smo zemlja i mi smo ti koji donose odluke, a ne oni koji samo imaju zvanični status", poručio je Kamati i dodao da, iako njegovoj grupi nije smetalo da zvanični Bejrut koordiniše pregovore, to je neprihvatljivo "na ovaj način koji vodi ka predaji".
Uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država u petak je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i libanske proiranske militantne grupe Hezbolah.
U tekstu sporazuma se navodi da će Izrael i Liban voditi direktne razgovore kako bi se postigao "mir između dve zemlje".
(Tanjug)
Preporučujemo
Spremni smo da nanesemo gorke poraze neprijatelju: Oglasio se iznenada Modžtaba Hamnei
18. 04. 2026. u 14:04
Amerika i Izrael planiraju kopneni upad u Iran: Ruski Savet bezbednosti izdao upozorenje
15. 04. 2026. u 22:22
Gore izrealske Merkave: Hezbolah napada FVP dronovima po ruskom receptu (VIDEO)
14. 04. 2026. u 21:11
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
