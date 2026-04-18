Fides zadržao prednost u tri izborne jedinice: Tisa ostaje na 140 mandata

Stranka Tisa osvojila je 140 mandata na izborima u Mađarskoj, pošto nije uspela da iskoristi preostale tri šanse za povećanje broja mesta u parlamentu, dok su kandidati Fides-KDNP zadržali prednost u ključnim izbornim jedinicama, preneo je Indeks.hu.

Prebrojavanje glasova iz stranih misija i onih datih putem punomoćja nastavlja se do subote uveče.

Tisa je već pobedila u Dombovaru, Njirbatoru i Pakšu, ali je do podneva postalo jasno da može da pobedi samo u dve izborne jedinice, pošto je kandidat Fidesa osvojio glasove u županiji Vaš. U toj županiji kandidat Fides-KDNP Peter Ag pobedio je Viktoriju Strompovu iz stranke Tisa sa 258 glasova razlike, osvojivši 46,26 odsto glasova, dok je Strompova dobila 45,79 odsto.

U četvrtoj izbornoj jedinici županije Hajdu-Bihar kandidat Fides-KDNP Ištvan Vitanji zadržao je prednost sa 47,82 odsto glasova, ispred Petre Judit Kovač iz Tise, koja je osvojila 45,27 odsto. Prednost je zadržao i Alpar Đoparoš iz Fides-KDNP u izbornoj jedinici Čorna u okrugu Đer-Mošon-Šopron sa 47,42 odsto glasova, dok je kandidat Tise Sabolč Bona dobio 46,26 odsto.

Prema dosadašnjim rezultatima, stranka Tisa ima 140 mandata u parlamentu, Fides-KDNP 53, dok je stranka Mi Hazank osvojila šest mesta.

