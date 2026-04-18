Fides zadržao prednost u tri izborne jedinice: Tisa ostaje na 140 mandata
Stranka Tisa osvojila je 140 mandata na izborima u Mađarskoj, pošto nije uspela da iskoristi preostale tri šanse za povećanje broja mesta u parlamentu, dok su kandidati Fides-KDNP zadržali prednost u ključnim izbornim jedinicama, preneo je Indeks.hu.
Prebrojavanje glasova iz stranih misija i onih datih putem punomoćja nastavlja se do subote uveče.
Tisa je već pobedila u Dombovaru, Njirbatoru i Pakšu, ali je do podneva postalo jasno da može da pobedi samo u dve izborne jedinice, pošto je kandidat Fidesa osvojio glasove u županiji Vaš. U toj županiji kandidat Fides-KDNP Peter Ag pobedio je Viktoriju Strompovu iz stranke Tisa sa 258 glasova razlike, osvojivši 46,26 odsto glasova, dok je Strompova dobila 45,79 odsto.
U četvrtoj izbornoj jedinici županije Hajdu-Bihar kandidat Fides-KDNP Ištvan Vitanji zadržao je prednost sa 47,82 odsto glasova, ispred Petre Judit Kovač iz Tise, koja je osvojila 45,27 odsto. Prednost je zadržao i Alpar Đoparoš iz Fides-KDNP u izbornoj jedinici Čorna u okrugu Đer-Mošon-Šopron sa 47,42 odsto glasova, dok je kandidat Tise Sabolč Bona dobio 46,26 odsto.
Prema dosadašnjim rezultatima, stranka Tisa ima 140 mandata u parlamentu, Fides-KDNP 53, dok je stranka Mi Hazank osvojila šest mesta.
(Tanjug)
Suverena Mađarska tone kao Titanik: Tisa najavila da će uvesti evro
17. 04. 2026. u 13:24
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
