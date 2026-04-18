"Nalazimo se u kritičnom diplomatskom trenutku!" Ormuski moreuz se nije vratio u normalan režim rada uprkos primirju

BRITANSKA ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper izjavila je danas da se Ormuski moreuz još nije vratio u normalan režim rada uprkos primirju u ratu sa Iranom i pozvala je Teheran da omogući potpuno obnavljanje međunarodnog pomorskog saobraćaja.

- Nalazimo se u kritičnom diplomatskom trenutku, sada kada je primirje na snazi... ali još nemamo normalan prolaz kroz moreuz - rekla je Kuper za Rojters na marginama diplomatskog foruma u Antaliji. Ona je dodala da primirje treba da preraste u trajan mir i istakla da je obnova plovidbe kroz ovaj plovni put hitno potrebna za globalnu ekonomiju.

Američki predsednik Donald Tramp je 7. aprila najavio dvonedeljno primirje u napadima na Iran nakon što je zatvaranje Ormuskog moreuza izazvalo poremećaje na globalnim energetskim tržištima i rast cena goriva.

Prema iranskim navodima, zatvaranje je usledilo nakon najmanje 99 talasa uzvratnih udara iranskih oružanih snaga na američke i izraelske ciljeve u regionu. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči u petak je najavio ponovno otvaranje moreuza nakon sprovođenja primirja u Libanu, koje je, prema Teheranu, deo šireg predloga za okončanje sukoba.

Tramp je na platformi Truth Social naveo da se Iran "složio da nikada više ne zatvori Ormuski moreuz", uz tvrdnju da će američka pomorska blokada ostati na snazi dok se pregovori sa Teheranom ne završe. Iran je odbacio te tvrdnje, navodeći da je moreuz otvoren samo za komercijalne brodove koji mogu da prolaze određenom rutom i uz iransko odobrenje.

