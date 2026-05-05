Ekonomija

Cene nafte ponovo skočile! Rakteni udar na UAE napravio opštu pometnju

Танјуг

05. 05. 2026. u 08:36

CENE nafte su porasle nakon iranskog raketnog udara na energetsku infrastrukturu Ujedinjenih Arapskih Emirata u ponedeljak i nastavka eskalacije u Ormuskom moreuzu.

Foto: AI generated/Gemini

Cena nafte Brent porasla je za pet odsto i kretala se na nivou od 113 dolara po barelu, a američka sirova nafta "WTI" za tri odsto, na oko 105 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.

Energetska infrastruktura i tankeri su ponovo pogođeni ovakvom situacijom, što predstavlja produbljivanje krize zbog poremećenog globalnog snabdevanja i potencijalnih ekonomskih posledica.

UAE su saopštili da su presreli nadolazeće rakete, kao i da je došlo do požara u naftnom čvorištu Fudžejra.

To je jedan od prvih velikih udara na infrastrukturu u poslednjih nekoliko nedelja, dok je jedan tanker takođe pogođen dronovima u blizini moreuza.

Teheran je dodao da je ispalio upozoravajuće hice na brodove američke mornarice koji su se približavali tom području.

Događaji su usledili nakon plana američkog predsednika Donalda Trampa da obnovi plovidbu kroz Orumski moreuz i pomogne nasukanim brodovima.

Centralna komanda SAD saopštila je da su dva broda pod američkom zastavom prošla dok se nastavljaju pokušaji za ponovno otvaranje saobraćaja u pomenutom prolazu.

Iran gleda i ne veruje: Evo šta je sad uradio Donald Tramp
Iran gleda i ne veruje: Evo šta je sad uradio Donald Tramp

Dok je na snazi i dalje krhko primire, koje je prekinulo napad na Iran započet od strane SAD i Izrael (čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju), i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

04. 05. 2026. u 12:25

