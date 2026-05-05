Cene nafte ponovo skočile! Rakteni udar na UAE napravio opštu pometnju
CENE nafte su porasle nakon iranskog raketnog udara na energetsku infrastrukturu Ujedinjenih Arapskih Emirata u ponedeljak i nastavka eskalacije u Ormuskom moreuzu.
Cena nafte Brent porasla je za pet odsto i kretala se na nivou od 113 dolara po barelu, a američka sirova nafta "WTI" za tri odsto, na oko 105 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.
Energetska infrastruktura i tankeri su ponovo pogođeni ovakvom situacijom, što predstavlja produbljivanje krize zbog poremećenog globalnog snabdevanja i potencijalnih ekonomskih posledica.
UAE su saopštili da su presreli nadolazeće rakete, kao i da je došlo do požara u naftnom čvorištu Fudžejra.
To je jedan od prvih velikih udara na infrastrukturu u poslednjih nekoliko nedelja, dok je jedan tanker takođe pogođen dronovima u blizini moreuza.
Teheran je dodao da je ispalio upozoravajuće hice na brodove američke mornarice koji su se približavali tom području.
Događaji su usledili nakon plana američkog predsednika Donalda Trampa da obnovi plovidbu kroz Orumski moreuz i pomogne nasukanim brodovima.
Centralna komanda SAD saopštila je da su dva broda pod američkom zastavom prošla dok se nastavljaju pokušaji za ponovno otvaranje saobraćaja u pomenutom prolazu.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
Uprkos Trampovom planu za Ormuski moreuz: Nafta Brent poskupela na više od 109 dolara
04. 05. 2026. u 10:08
Vrtoglav skok cena nafte! Novi šokovi, svet nije spreman za katastrofu koja dolazi
23. 04. 2026. u 07:27
NAKON NAPADA SAD NA OSTRVO HARG: Cene nafte porasle na 116 dolara za barel
07. 04. 2026. u 16:25
Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
28. 04. 2026. u 20:51
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Šta se to desilo na granici Ukrajine i Belorusije? Zelenski besan, preti komšijama: "Spremni smo!"
PREDSEDNIK je takođe najavio da Ukrajina priprema nekoliko novih paketa sankcija koji će biti uvedeni odmah i u bliskoj budućnosti.
03. 05. 2026. u 09:37
Komentari (0)