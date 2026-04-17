Olakšanje na tržištu: Nafta naglo pala nakon smirivanja krize u Ormuskom moreuzu i normalizacije snabdevanja

CENE nafte danas su naglo pale za oko 10 odsto nakon najava o smirivanju tenzija u vezi s ratom u Iranu i normalizaciji saobraćaja kroz Ormuski moreuz.

Cena nafte Brent kretala se na nivou ispod 90 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) na oko 84 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks. To najniži nivo u poslednjih pet nedelja.

Do naglog pada cena došlo je nakon izjave iranskog ministra spoljnih poslova Abas Arakči da je Ormuski moreuz ponovo u potpunosti otvoren za komercijalni saobraćaj tokom perioda prekida vatre. Taj potez podstakao je optimizam na tržištu da bi jedan od najozbiljnijih poremećaja u globalnom snabdevanju energijom u novijoj istoriji mogao da bude okončan.

Saopštenje Teherana usledilo je nakon ranijih izjava američkog predsednika Donalda Trampa, koji je ocenio da bi ustupci Irana mogli da otvore put širem mirovnom sporazumu. Pad cena dodatno je podstaknut nakon izveštaja da bi SAD mogle da oslobode oko 20 milijardi dolara zamrznutih iranskih sredstava u zamenu za zalihe obogaćenog uranijuma, dok se nastavak pregovora očekuje tokom vikenda.

Tržište sve više uračunava okončanje uticaja sukoba na snabdevanje, nakon gotovo 50 dana poremećaja koji su značajno ograničili globalne tokove nafte.

(Tanjug)

