Lavrov upozorava: Kriza na Bliskom istoku utiče na bezbednosnu situaciju u Evroaziji

KRIZA u Persijskom zalivu, koja je zahvatila praktično ceo Bliski istok, iz temelja menja opšte tendencije na evroazijskom kontinentu, uključujući i pitanje bezbednosti država, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov posle sednice Saveta ministara spoljnih poslova Zajednice nezavisnih država (ZND).

Foto: Tatyana Makeyeva/Pool Photo via AP

On je naveo da su sa kolegama iz ZND razgovarali o, kako je rekao, bez presedana eskalaciji napetosti u zoni Persijskog zaliva, koju je izazvala vojna agresija Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana.

Govoreći o Ukrajini, Lavrov je rekao da trenutno nema konkretnih inicijativa za rešavanje krize.

On je dodao da je učesnike sastanka informisao o najnovijim događajima u vezi sa naporima za rešavanje ukrajinskog pitanja.

Očuvanje sećanja na heroje Otadžbinskog rata

Lavrov je istakao i da je neophodno nastaviti zajednički rad na očuvanju sećanja na heroje Velikog otadžbinskog rata, ocenivši da su takvi napori danas posebno potrebni.

Prema njegovim rečima, zajednički rad u okviru ZND na očuvanju uspomene na podvig predaka ima poseban značaj u sadašnjim okolnostima.

On je zahvalio kolegama na saradnji u jačanju potencijala Zajednice i na aktivnom učešću u obeležavanju 80 godina od pobede u Velikom otadžbinskom ratu.

Lavrov je ukazao i na dokumentarne zbornike „Republike frontu 1941–1945“, koji, kako je naveo, svedoče o doprinosu svake od bivših sovjetskih republika pobedi nad nacizmom.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja