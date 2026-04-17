Lavrov upozorava: Kriza na Bliskom istoku utiče na bezbednosnu situaciju u Evroaziji
KRIZA u Persijskom zalivu, koja je zahvatila praktično ceo Bliski istok, iz temelja menja opšte tendencije na evroazijskom kontinentu, uključujući i pitanje bezbednosti država, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov posle sednice Saveta ministara spoljnih poslova Zajednice nezavisnih država (ZND).
On je naveo da su sa kolegama iz ZND razgovarali o, kako je rekao, bez presedana eskalaciji napetosti u zoni Persijskog zaliva, koju je izazvala vojna agresija Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana.
Govoreći o Ukrajini, Lavrov je rekao da trenutno nema konkretnih inicijativa za rešavanje krize.
On je dodao da je učesnike sastanka informisao o najnovijim događajima u vezi sa naporima za rešavanje ukrajinskog pitanja.
Očuvanje sećanja na heroje Otadžbinskog rata
Lavrov je istakao i da je neophodno nastaviti zajednički rad na očuvanju sećanja na heroje Velikog otadžbinskog rata, ocenivši da su takvi napori danas posebno potrebni.
Prema njegovim rečima, zajednički rad u okviru ZND na očuvanju uspomene na podvig predaka ima poseban značaj u sadašnjim okolnostima.
On je zahvalio kolegama na saradnji u jačanju potencijala Zajednice i na aktivnom učešću u obeležavanju 80 godina od pobede u Velikom otadžbinskom ratu.
Lavrov je ukazao i na dokumentarne zbornike „Republike frontu 1941–1945“, koji, kako je naveo, svedoče o doprinosu svake od bivših sovjetskih republika pobedi nad nacizmom.
(Sputnjik)
