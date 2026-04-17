Kako sad odjednom može i sa kim se dogovorio? Mađar najavio da će "Družba" početi sa radom sledeće nedelje
LIDER partije Tisa koja je pobedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj Peter Mađar izjavio je danas da bi zaustavljeni protok ruske nafte putem naftovoda Družba mogao biti ponovo uspostavljen sledeće nedelje.
Prema njegovim rečima, naftna kompanija MOL je rekla da "na osnovu informacija od svojih partnera očekuju da će naftovod Družba ponovo početi sa radom sledeće nedelje", prenosi Rojters.
Zbog spora oko naftovoda Družba, bivši mađarski premijer Viktor Orban blokirao je odobravanje kredita EU za Ukrajinu za 2026-2027, od 90 miliona evra, kao i 20. paket antiruskih sankcija.
Protok ruske nafte kroz naftovod Družba do Mađarske i Slovačke obustavljen je od kraja januara. Kijev je saopštio da je Rusija pogodila opremu naftovoda u zapadnoj Ukrajini, dok Slovačka i Mađarska tvrde da je Ukrajina kriva za produženi prekid isporuke.
(Tanjug)
Preporučujemo
Suverena Mađarska tone kao Titanik: Tisa najavila da će uvesti evro
17. 04. 2026. u 13:24
Mađar predviđa naredni potez Orbana: "Mislim sa će to da uradi..."
15. 04. 2026. u 12:08
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)