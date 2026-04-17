Kako sad odjednom može i sa kim se dogovorio? Mađar najavio da će "Družba" početi sa radom sledeće nedelje

LIDER partije Tisa koja je pobedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj Peter Mađar izjavio je danas da bi zaustavljeni protok ruske nafte putem naftovoda Družba mogao biti ponovo uspostavljen sledeće nedelje.

Foto: Profimedija/Shutterstock Editorial/Jakub Porzycki

Prema njegovim rečima, naftna kompanija MOL je rekla da "na osnovu informacija od svojih partnera očekuju da će naftovod Družba ponovo početi sa radom sledeće nedelje", prenosi Rojters.

Zbog spora oko naftovoda Družba, bivši mađarski premijer Viktor Orban blokirao je odobravanje kredita EU za Ukrajinu za 2026-2027, od 90 miliona evra, kao i 20. paket antiruskih sankcija.

Protok ruske nafte kroz naftovod Družba do Mađarske i Slovačke obustavljen je od kraja januara. Kijev je saopštio da je Rusija pogodila opremu naftovoda u zapadnoj Ukrajini, dok Slovačka i Mađarska tvrde da je Ukrajina kriva za produženi prekid isporuke.

