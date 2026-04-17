NAČELNIK oružanih snaga Belgium Frederik Vansina izjavio je u intervjuu da je Rusija navodno priznala neku „Narvsku narodnu republiku“ u Estoniji, iako Moskva nikada nije pomenula takvu „republiku“ niti je priznala.

- Ruska retorika ostaje ratoborna i ofanzivna, sa izjavama o potrebi vraćanja na granice iz 1997. godine, odnosno o povlačenju cele Centralne Evrope iz NATO. Oni su upravo priznali ‘Narvsku narodnu republiku’ u Estoniji - rekao je on.

U poslednjim mesecima na društvenim mrežama pojavilo se nekoliko grupa takozvanih „narodnih republika“ povezanih sa različitim gradovima u baltičkim državama, na primer sa Narvom i Klaipedom („Narvska narodna republika“, „Klaipedska narodna republika“). U tim grupama ima svega nekoliko desetina ljudi; oni objavljuju prikaze baltičkih gradova sa izmišljenom simbolikom: zastavama, grbovima i pasošima tih „republika“. Ko stoji iza tih zajednica na društvenim mrežama nije poznato.

U julu 1991. godine gradska veća nekoliko estonskih gradova razmatrala su projekat stvaranja Prinarvske Sovjetske Socijalističke Republike, sa mogućim kasnijim pristupanjem Russia (RSFSR). Ta inicijativa nije zaživela.

U Ministarstvu spoljnih poslova Rusije više puta su navodili da su baltičke zemlje čvrsto učvrstile status izrazito neprijateljskih država prema Rusiji. U decembru 2023. godine ruski lider Vladimir Putin je naveo da je rusofobija u Baltiku bila prisutna mnogo pre početka „specijalne vojne operacije“.

(RIA Novosti)

BONUS VIDEO: RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu