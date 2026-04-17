Belgijanci tvrde: Rusija priznala "Narvsku narodnu republiku" otcepljenu od Estonije
NAČELNIK oružanih snaga Belgium Frederik Vansina izjavio je u intervjuu da je Rusija navodno priznala neku „Narvsku narodnu republiku“ u Estoniji, iako Moskva nikada nije pomenula takvu „republiku“ niti je priznala.
- Ruska retorika ostaje ratoborna i ofanzivna, sa izjavama o potrebi vraćanja na granice iz 1997. godine, odnosno o povlačenju cele Centralne Evrope iz NATO. Oni su upravo priznali ‘Narvsku narodnu republiku’ u Estoniji - rekao je on.
U poslednjim mesecima na društvenim mrežama pojavilo se nekoliko grupa takozvanih „narodnih republika“ povezanih sa različitim gradovima u baltičkim državama, na primer sa Narvom i Klaipedom („Narvska narodna republika“, „Klaipedska narodna republika“). U tim grupama ima svega nekoliko desetina ljudi; oni objavljuju prikaze baltičkih gradova sa izmišljenom simbolikom: zastavama, grbovima i pasošima tih „republika“. Ko stoji iza tih zajednica na društvenim mrežama nije poznato.
U julu 1991. godine gradska veća nekoliko estonskih gradova razmatrala su projekat stvaranja Prinarvske Sovjetske Socijalističke Republike, sa mogućim kasnijim pristupanjem Russia (RSFSR). Ta inicijativa nije zaživela.
U Ministarstvu spoljnih poslova Rusije više puta su navodili da su baltičke zemlje čvrsto učvrstile status izrazito neprijateljskih država prema Rusiji. U decembru 2023. godine ruski lider Vladimir Putin je naveo da je rusofobija u Baltiku bila prisutna mnogo pre početka „specijalne vojne operacije“.
(RIA Novosti)
"Putin želi ceo Donbas do septembra" Kijev tvrdi: Rusija sprema ofanzivu
17. 04. 2026. u 12:29
Rusija ima mete u ratobornom delu Evrope: Moskva otkrila koja zemlja je glavni sponzor rata
16. 04. 2026. u 20:30
Srbin spreman za osvetu "moćnom" Rusu! Simić: Želim da pokažem istinu u ringu
16. 04. 2026. u 21:30
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
