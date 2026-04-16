Iran zapretio: Potopićemo sve američke brodove
VOJNI savetnik vrhovnog lidera Irana Modžtabe Hamneja, Mohsen Rezaj, izjavio je da će sve brodove Ratna mornarica SAD koji se nalaze u blizini Ormuskog moreuza Iran potopiti.
Savetnik je upozorio da se američki ratni brodovi nalaze u dometu iranskih balističkih raketa.
- Američke mornaričke snage trenutno su na nišanu naših raketnih sistema i mi ćemo ih sve potopiti. Nećemo dozvoliti nijednom od njih da nam umakne - rekao je on, prenose mediji.
- Najverovatnije su naša braća rasporedili sisteme, koji sada nišane nosač aviona Abraham Linkoln i sve američke ratne brodove - dodao je Rezaj.
Podsetimo, u ponedeljak, 13. aprila američki predsednik Donald Tramp proglasio je pomorsku blokadu iranskih luka i Ormuskog moreuza.
(Sputnjik)
NATO se sprema za rat sa Rusijom na teritoriji Finske: Hitno se oglasio ruski ambasador
16. 04. 2026. u 12:14
Usred rata u Iranu: Najveća rafinerija nafte u Australiji u plamenu (VIDEO)
16. 04. 2026. u 11:57
Oglasio se Pentagon: Amerikanci posle Irana kreću na ovu zemlju?
16. 04. 2026. u 11:53
Udar na srpske svetinje: Kako je mržnja prema državi i SPC pretvorila Novi Sad u poporište napada
Suština srpskog autošovinizma najbolje se vidi u hrvatskom ogledalu. Tom antinarodnom i antinacionalnom (samo)razumevanju, pratećoj ideologiji i njenoj paranaučnoj potki, skloni su elitni „učeni“ Srbi koje vidim kao protiv doma spremne.
15. 04. 2026. u 14:36
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
