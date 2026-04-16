Iran zapretio: Potopićemo sve američke brodove

VOJNI savetnik vrhovnog lidera Irana Modžtabe Hamneja, Mohsen Rezaj, izjavio je da će sve brodove Ratna mornarica SAD koji se nalaze u blizini Ormuskog moreuza Iran potopiti.

Savetnik je upozorio da se američki ratni brodovi nalaze u dometu iranskih balističkih raketa.

- Američke mornaričke snage trenutno su na nišanu naših raketnih sistema i mi ćemo ih sve potopiti. Nećemo dozvoliti nijednom od njih da nam umakne - rekao je on, prenose mediji.

- Najverovatnije su naša braća rasporedili sisteme, koji sada nišane nosač aviona Abraham Linkoln i sve američke ratne brodove - dodao je Rezaj.

Podsetimo, u ponedeljak, 13. aprila američki predsednik Donald Tramp proglasio je pomorsku blokadu iranskih luka i Ormuskog moreuza.

