Jevreje progone i ubijaju: Rekordan nivo antisemitskog nasilja na Zapadu

USRED izraelskog obeležavanja Dana sećanja na Holokaust 14. aprila objavljen je izveštaj koji svedoči o porastu teškog nasilja nad Jevrejima. Broj ljudi ubijenih u antisemitskom nasilju u zapadnim zemljama dostigao je rekordni nivo, pošto je lane u četiri napada ubijeno 20 Jevreja, najviše za tri decenije.

Incidenti fizičkog povređivanja, vandalizma i govora mržnje na internetu porasli su u svim zapadnim zemljama obuhvaćenim istraživanjem u poređenju sa 2022. godinom koja je prethodila napadima Hamasa 7. oktobra i ratu Izraela u Gazi, Libanu, kao i njegovom kasnijem napadu na Iran, zajedno sa SAD.

Univerzitet u Tel Avivu ovaj izveštaj objavljuje od 2001, a ovogodišnji sadrži i studiju o antisemitizmu u sektoru zdravstvene zaštite. Najznačajniji antisemitski napad lane bila je pucnjava na proslavi Hanuke jevrejske zajednice na plaži Bondi u Australiji, u blizini Sidneja, 14. decembra, gde je ubijeno 15 ljudi, a na desetine povređeno. Ukupno je na kontinentu antisemitskih incidenata bilo 1.727 u 2024, a 1.750 u 2025, dok su obe godine donele su nagli porast u odnosu na 2022, sa 472 slučaja. Sličan trend rasta je u Kanadi, Velikoj Britaniji i Belgiji.

U SAD, gde živi oko šest miliona Jevreja, što ih čini najvećom jevrejskom zajednicom na svetu van Izraela ističe se "normalizacija antisemitske retorike u američkom političkom diskursu". Posebno su izdvojeni lider SAD Donald Tramp i njegove veze sa "gnusnim antisemitima unutar njegovog tabora".

- Vezivanje sudbine Izraela isključivo i slavodobitno za Trampa, a još i hvalisanje uticajem koji izraelski političari i filantropi imaju na njega, neodgovorna je ludost egzistencijalnih razmera - navodi se u izveštaju, čime se aludira na javne komentare izraelskog premijera Benjamina Netanijahua o "posebnoj vezi sa Trampom".

Svastika na zastavi Izraela DESNIČARSKI političar u Poljskoj, Konrad Berkovič, član Konfederativnog bloka je u parlamentu istakao izraelsku zastavu sa svastikom umesto Davidove zvezde, što je izazvalo burno negodovanje. On je rekao da protestuje protiv navodne izraelske upotrebe municije sa belim fosforom u Gazi i Libanu. Predsednik parlamenta Vlođimež Čarzasti, tražiće da se Berkoviču izrekne kazna zbog kršenja parlamentarnih pravila i obavestiće pravosudne organe "o sumnjivim krivičnim delima, uključujući javno vređanje zastave strane države u promovisanje nacizma".

Pominje se opadanje podrške Izraelu među stanovnicima SAD, u republikanskim i demokratskim krugovima.

Motivi za antisemitsko nasilje uključuju islamizam i desničarski ekstremizam. Iako se borba protiv antisemitizma često pominje kao jedan od ciljeva nemačke vlade kancelara Fridriha Merca, ona je sprovela niz budžetskih rezova u obrazovnim programima, što je pogodilo i mnoge nevladine organizacije za prevenciju antisemitizma. Izveštaj navodi da je broj incidenata u Nemačkoj ipak opao na 5.729 lane, u poređenju sa 6.560 u 2024, broj slučajeva koji uključuju fizičko nasilje ostao je sličan. U 2025. su zabeležena 144 takva slučaja, a 2024. ih je bilo 148, navodi nemačka Savezna kriminalistička policija BKA.