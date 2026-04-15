Jevreje progone i ubijaju: Rekordan nivo antisemitskog nasilja na Zapadu

Ивана Станојевић
Ivana Stanojević

15. 04. 2026. u 16:20

USRED izraelskog obeležavanja Dana sećanja na Holokaust 14. aprila objavljen je izveštaj koji svedoči o porastu teškog nasilja nad Jevrejima. Broj ljudi ubijenih u antisemitskom nasilju u zapadnim zemljama dostigao je rekordni nivo, pošto je lane u četiri napada ubijeno 20 Jevreja, najviše za tri decenije.

Јевреје прогоне и убијају: Рекордан ниво антисемитског насиља на Западу

Incidenti fizičkog povređivanja, vandalizma i govora mržnje na internetu porasli su u svim zapadnim zemljama obuhvaćenim istraživanjem u poređenju sa 2022. godinom koja je prethodila napadima Hamasa 7. oktobra i ratu Izraela u Gazi, Libanu, kao i njegovom kasnijem napadu na Iran, zajedno sa SAD.

Univerzitet u Tel Avivu ovaj izveštaj objavljuje od 2001, a ovogodišnji sadrži i studiju o antisemitizmu u sektoru zdravstvene zaštite. Najznačajniji antisemitski napad lane bila je pucnjava na proslavi Hanuke jevrejske zajednice na plaži Bondi u Australiji, u blizini Sidneja, 14. decembra, gde je ubijeno 15 ljudi, a na desetine povređeno. Ukupno je na kontinentu antisemitskih incidenata bilo 1.727 u 2024, a 1.750 u 2025, dok su obe godine donele su nagli porast u odnosu na 2022, sa 472 slučaja. Sličan trend rasta je u Kanadi, Velikoj Britaniji i Belgiji.

U SAD, gde živi oko šest miliona Jevreja, što ih čini najvećom jevrejskom zajednicom na svetu van Izraela ističe se "normalizacija antisemitske retorike u američkom političkom diskursu". Posebno su izdvojeni lider SAD Donald Tramp i njegove veze sa "gnusnim antisemitima unutar njegovog tabora".

- Vezivanje sudbine Izraela isključivo i slavodobitno za Trampa, a još i hvalisanje uticajem koji izraelski političari i filantropi imaju na njega, neodgovorna je ludost egzistencijalnih razmera - navodi se u izveštaju, čime se aludira na javne komentare izraelskog premijera Benjamina Netanijahua o "posebnoj vezi sa Trampom".

DESNIČARSKI političar u Poljskoj, Konrad Berkovič, član Konfederativnog bloka je u parlamentu istakao izraelsku zastavu sa svastikom umesto Davidove zvezde, što je izazvalo burno negodovanje. On je rekao da protestuje protiv navodne izraelske upotrebe municije sa belim fosforom u Gazi i Libanu. Predsednik parlamenta Vlođimež Čarzasti, tražiće da se Berkoviču izrekne kazna zbog kršenja parlamentarnih pravila i obavestiće pravosudne organe "o sumnjivim krivičnim delima, uključujući javno vređanje zastave strane države u promovisanje nacizma".

Pominje se opadanje podrške Izraelu među stanovnicima SAD, u republikanskim i demokratskim krugovima.

Motivi za antisemitsko nasilje uključuju islamizam i desničarski ekstremizam. Iako se borba protiv antisemitizma često pominje kao jedan od ciljeva nemačke vlade kancelara Fridriha Merca, ona je sprovela niz budžetskih rezova u obrazovnim programima, što je pogodilo i mnoge nevladine organizacije za prevenciju antisemitizma. Izveštaj navodi da je broj incidenata u Nemačkoj ipak opao na 5.729 lane, u poređenju sa 6.560 u 2024, broj slučajeva koji uključuju fizičko nasilje ostao je sličan. U 2025. su zabeležena 144 takva slučaja, a 2024. ih je bilo 148, navodi nemačka Savezna kriminalistička policija BKA.

Otkako je počeo rat u Ukrajini, a ima tome već više od četiri godine, Rusija je bila (i ostala) pod mnogim sankcijama. Sport je bio sastavni deo njih, ali kako polako popuštaju te stege, prvi put se desio rusko-američki okršaj a da ruski sportisti mogu da nastupaju pod svojim nacionalnim simbolima. Istovremeno - desila su se na istom mestu i dva srpsko-hrvatska duela.

Kod Amerikanaca, kako mi, i to veoma pogrešno, zbirno nazivamo sve žitelje, dela i misli stanovnika Sjedinjenih država – uvažavam jednu stvar, koja im je zajednička: „Što je u izlogu to je i u radnji."

