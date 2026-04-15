"SNAŽNO ĆEMO REAGOVATI" Iran: Blokiraćemo Zaliv i Crveno more ako se nastavi američka blokada Ormuza

IRANSKA vojska će blokirati uvoz i izvoz iz Persijskog zaliva, Omanskog zaliva i Crvenog mora ako Sjedinjene Američke Države nastave blokadu Ormuskog moreuza protiv iranskih brodova, saopšio je danas iranski general Ali Abdolahi, komandant Centralnog štaba Hatam al Anbija.

- Iranske oružane snage neće dozvoliti da se odvija bilo kakav izvoz i uvoz u Persijskom zalivu, Omanskom zalivu i Crvenom moru - poručio je Abdolahi, uz tvrdnju da će Iran "snažno reagovati u odbrani nacionalnog suvereniteta i interesa".

Kako prenosi Tasnim, Abdulahi je upozorio SAD da bi nastavak, kako je naveo, nezakonitih pomorskih blokada i ugrožavanja bezbednosti trgovačkih i naftnih brodova mogao dovesti do obustave izvoza i uvoza u vodama regiona.

General Abdolahi je, poručio da će iranske oružane snage sprečiti bilo kakvo narušavanje pomorske trgovine ukoliko, kako je rekao, "agresivna i teroristička Amerika" nastavi sa merama pomorske blokade.

On je ocenio da bi takve akcije predstavljale, kako je naveo, uvod u kršenje primirja, dodajući da Iran neće dozvoliti nastavak međunarodnog pomorskog saobraćaja ukoliko bude ugrožena njegova bezbednost i interesi.

SAD su u ponedeljak, 13. aprila, u 16 časova po srednjoevropskom vremenu uspostavile blokadu Ormuskog moreuza, koja se odnosi na sve brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja, uključujući luke u Persijskom i Omanskom zalivu.

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je da će bilo koji iranski brod, ukoliko se približi američkoj blokadi Ormuskog moreuza, biti uništen.

(Tanjug)

