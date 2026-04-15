Zelenski zakukao zbog Irana: Amerika nema vremena za Ukrajinu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da se američki pregovarači sve manje bave Ukrajinom zbog angažmana na Bliskom istoku zbog krize sa Iranom.

- Američki izaslanici, među kojima su Džared Kušner i Stiv Vitkof, stalno su u kontaktu sa Iranom i nemaju vremena za Ukrajinu - rekao je Zelenski u intervjuu za nemački TV kanal ZDF.

Komentarišući odnos predsednika SAD Donalda Trampa sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, Zelenski je rekao da Amerika ima konstruktivniju diplomatiju sa Rusijom nego sa Evropljanima.

- Evropskim zemljama je teško da pronađu mesto u trilateralnim pregovorima. Ovo je važno, ali teško. I ne vidim nikakve naznake od SAD da to žele - dodao je.

Na pitanje o Trampovom stavu o Ukrajini, odgovorio je: "Imam osećaj da je od početka rekao da će ostati u sredini. To pokazuje da nije ni na mojoj strani ni na strani Rusije".

On je ocenio da rat na Bliskom istoku ima negativne posledice po Kijev, jer bi produženje sukoba moglo dovesti do smanjenja isporuka oružja Ukrajini, koja se već suočava sa nedostatkom sistema protivvazdušne odbrane.

Zelenski je upozorio da je situacija sa odbrambenim kapacitetima, posebno sistemima tipa "Patriot", izuzetno teška.

- Ako rat dugo traje, biće manje oružja za Ukrajinu, uključujući sisteme protivraketne odbrane Patriot. Trenutno imamo takav deficit da ne može biti gore - naveo je ukrajinski lider.

Istovremeno je pohvalio Nemačku i kancelara Fridriha Merca, ističući da je Berlin trenutno najvažniji strateški partner Ukrajine u Evropi i da više pomaže Ukrajini nego što to čine Sjedinjene Američke Države.

Ukrajinski predsednik je takođe naveo da bi produženi globalni konflikti mogli dodatno da otežaju poziciju Kijeva na međunarodnoj sceni i ponovio da je cilj Ukrajine da postane članica Evropske unije.

- Važno je da Ukrajina bude članica EU. To bi trebalo da bude i želja EU. Naša vojska i naša tehnologija će samo ojačati EU - istakao je Zelenski, napominjući da je verovatnoća da će se Ukrajina pridružiti NATO-u manja, delimično zato što bi SAD to blokirale.

Na pitanje da li može da zamisli da ostane predsednik Ukrajine posle rata, Zelenski je ostao uzdržan.

- Ne znam, nije lak posao biti predsednik. Ovaj posao me je odvojio od porodice. Moram o tome da razgovaram sa suprugom i decom - rekao je on.

Zelenski je takođe komentarisao zahtev nemačkog kancelara Fridriha Merca da Ukrajina obezbedi da radno sposobni muškarci ostanu u zemlji umesto da im dozvoli da odu u zemlje poput Nemačke.

- Ne mogu da zabranim ljudima da se dobrovoljno sele. Naravno da želim da se vrate u Ukrajinu. Čujem šta Fridrih govori. Razumem da je ovo teret za nemački budžet - rekao je Zelenski.

On je u sredu razgovarao sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom u Berlinu.

