Otporan na smrt: Pogledajte neverovatan snimak ruskog vojnika koji preživljava napad drona - neogreban izranja iz eksplozije (VIDEO)

NEVEROVATAN snimak dolazi sa fronta u Ukrajini, na kojem je ruski vojnik koji preživljava napad drona.

Opšte je poznato da su ukrajinske oružane snage umnožile napade dronovima tokom godinama, koristeći ih da čak udare i na Kremlj.

U ovakvim napadima meta, ako je vojnik na otvorenom polju, praktično i da nema šanse, ali snimak koji ćete pogledati, koliko ledi krv u žilama, toliko govori i o otpornosti ruskih vojnika i možda sreći koju imaju u ovakvim situacijama.

Kao što se vidi na snimku, jedan vojnik ide iza saborca koji je bio meta napada, snima sve uživo, a onda dolazi do eksplozije, saborac mu pada na zemlju, a zatim i on pritrčava, verovatno sluteći na najgore.

Vojnik ispred kojeg je pao dron i eksplodirao, ustaje i stupa u razgovor sa saborcem koji je sve dokumentovao.

