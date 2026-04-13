PET TAČAKA: Lider Hezbolaha naveo uslove za prekid sukoba u Libanu

13. 04. 2026. u 22:27

PREKID vatre od strane Izraela, povlačenje vojske sa libanske teritorije i oslobađanje libanskih zatvorenika iz zatvora predstavljaju glavne uslove za okončanje sukoba i ti uslovi su dogovoreni tokom prekida vatre u novembru 2024. godine, izjavio je generalni sekretar Hezbolaha Naim Kasem.

ПЕТ ТАЧАКА: Лидер Хезболаха навео услове за прекид сукоба у Либану

„Uslovi (za okončanje sukoba) su sledeći: potpuni prekid agresije, trenutno povlačenje snaga, oslobađanje zatvorenika, povratak raseljenih lica i obnova“, rekao je Kasem u video-obraćanju.

Lider šiitskog otpora naglasio je da će Hezbolah nastaviti da se bori protiv Izraela ako on nastavi da napada Liban i okupira teritorije, istakavši da je aktuelni sukob „američko-izraelska agresija protiv Libana“, a ne nečiji tuđi rat.

„Otpor je tajno i metodično obnovljen i, ukoliko bude moguće, zarobićemo neprijateljske vojnike“, dodao je Kasem.

Generalni sekretar je podsetio da postoji sporazum o prekidu vatre od 27. novembra 2024. godine, koji izraelska strana nije sprovela već 15 meseci i da je jedini način da se sukob okonča – poštovanje tačaka predviđenih sporazumom.

Prema njegovim rečima, diplomatija nije postigla nikakav napredak, a tempo izraelske agresije protiv Libana, koju podržavaju SAD, se nastavlja.

On je dodao da je Izrael razvio plan velikog napada na Liban.

„Ciljevi Izraela su jasni: uništiti snagu i otpor Libana u pripremi za sprovođenje projekta ‘Veliki Izrael’“, istakao je Kasem.

Lider pokreta napomenuo je da libanske vlasti ne smeju da odustanu od otpora i izvršavaju zahteve Amerike i Izraela.

„Odbacujemo pregovore sa okupacionim entitetom; ovi pregovori su besmisleni i zahtevaju libansko jedinstvo da bi se promenio kurs“, istakao je Kasem.

Prema rečima lidera Hezbolaha, vlada mora da odustane od svoje odluke o zabrani oružane aktivnosti otpora i ne pokušava da suprotstavi libansku vojsku Hezbolahu.

„Otpor i vojska ne mogu biti u stanju sukoba“, naglasio je Kasem.

Pokret se neće predati i nastaviće da odgovara na izraelske napade, zaključio je generalni sekreta Hezbolaha.

Prvi sastanak u okviru direktnih pregovora između Libana i Izraela, koje su inicirale libanske vlasti preko međunarodnih posrednika, očekuje se u utorak u Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon izveštaja o pregovorima u Bejrutu su nekoliko dana organizovani masovni spontani protesti u znak podrške Hezbolahu.

(Sputnjik)

Drugi pišu

Pročitajte više

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

KAN BEZ ITALIJANA: Objavljena lista filmova koji će se naći u takmičarskom programu i trci za Zlatnu palmu
KAN BEZ ITALIJANA: Objavljena lista filmova koji će se naći u takmičarskom programu i trci za Zlatnu palmu

U PROGRAMU za 79. Filmski festival u Kanu, koji će se održati od 12 do 23 maja, nema italijanskog filma, ali dobro je poznato da se prava zvanična lista filmova koji se takmiče redovno obogaćuje novim naslovima, kako se približava otvaranje Festivala. Ali stoji i tvrdnja da je "zapanjujuće" potpuno odsutvo italijanskih reditelja u svim festivalskim sekcijama, uz objašnjenje da reditelj Nani Moreti nije završio svoj film "Desiće se večeras".

BRISEL ODMAH KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU

BRISEL ODMAH KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU