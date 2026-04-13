PET TAČAKA: Lider Hezbolaha naveo uslove za prekid sukoba u Libanu

PREKID vatre od strane Izraela, povlačenje vojske sa libanske teritorije i oslobađanje libanskih zatvorenika iz zatvora predstavljaju glavne uslove za okončanje sukoba i ti uslovi su dogovoreni tokom prekida vatre u novembru 2024. godine, izjavio je generalni sekretar Hezbolaha Naim Kasem.

„Uslovi (za okončanje sukoba) su sledeći: potpuni prekid agresije, trenutno povlačenje snaga, oslobađanje zatvorenika, povratak raseljenih lica i obnova“, rekao je Kasem u video-obraćanju.

Lider šiitskog otpora naglasio je da će Hezbolah nastaviti da se bori protiv Izraela ako on nastavi da napada Liban i okupira teritorije, istakavši da je aktuelni sukob „američko-izraelska agresija protiv Libana“, a ne nečiji tuđi rat.

„Otpor je tajno i metodično obnovljen i, ukoliko bude moguće, zarobićemo neprijateljske vojnike“, dodao je Kasem.

Generalni sekretar je podsetio da postoji sporazum o prekidu vatre od 27. novembra 2024. godine, koji izraelska strana nije sprovela već 15 meseci i da je jedini način da se sukob okonča – poštovanje tačaka predviđenih sporazumom.

Prema njegovim rečima, diplomatija nije postigla nikakav napredak, a tempo izraelske agresije protiv Libana, koju podržavaju SAD, se nastavlja.

On je dodao da je Izrael razvio plan velikog napada na Liban.

„Ciljevi Izraela su jasni: uništiti snagu i otpor Libana u pripremi za sprovođenje projekta ‘Veliki Izrael’“, istakao je Kasem.

Lider pokreta napomenuo je da libanske vlasti ne smeju da odustanu od otpora i izvršavaju zahteve Amerike i Izraela.

„Odbacujemo pregovore sa okupacionim entitetom; ovi pregovori su besmisleni i zahtevaju libansko jedinstvo da bi se promenio kurs“, istakao je Kasem.

Prema rečima lidera Hezbolaha, vlada mora da odustane od svoje odluke o zabrani oružane aktivnosti otpora i ne pokušava da suprotstavi libansku vojsku Hezbolahu.

„Otpor i vojska ne mogu biti u stanju sukoba“, naglasio je Kasem.

Pokret se neće predati i nastaviće da odgovara na izraelske napade, zaključio je generalni sekreta Hezbolaha.

Prvi sastanak u okviru direktnih pregovora između Libana i Izraela, koje su inicirale libanske vlasti preko međunarodnih posrednika, očekuje se u utorak u Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon izveštaja o pregovorima u Bejrutu su nekoliko dana organizovani masovni spontani protesti u znak podrške Hezbolahu.

